Как создавать красивые теплые образы из трендов сезона в непогоду: стильные “фишки”

Непогода, когда на улице дождь, сыро или метет мокрый снег, — это всегда головная боль для модниц. Что надеть, чтобы выглядеть стильно и элегантно и в то же время не замерзнуть? Вот несколько идей для создания современных эффектных образов.

Ветровка с капюшоном и широкие брюки

Создайте стильный лук с помощью одежды черного цвета. Например, скомбинируйте в одном наряде непромокаемую ветровку с капюшоном миди-длины, широкие брюки с высокой талией и ботинки на тракторной подошве. Под низ наденьте водолазку или свитер. Чтобы образ не получился слишком мрачным, отдавайте предпочтение верхней одежде с оригинальной фурнитурой, которая будет выделяться на фоне темной ткани. Обилие молний и заклепок вполне уместно.

Резиновые сапоги и лакированные штаны

В дождливую погоду отдавайте предпочтение высоким резиновым сапогам. Такая обувь — тренд текущего и предстоящего зимнего сезона. Сочетайте ее со штанами из лакированной кожи. Тогда дождь вам точно не страшен. Дополните образ непромокаемым пальто миди-длины. В плане цветовой гаммы рассмотрите микс из черного и бежевого или коричневого.

Пуховик и длинная юбка

Пуховик — очень удобная и самая распространенная для осени и зимы одежда. Укороченное изделие красиво смотрится с элегантной юбкой в пол. Под низ лучше надеть облегающую водолазку. Пуловер оверсайз не подойдет, поскольку пуховик уже добавляет объема. Из обуви отдайте предпочтение челси или ботинкам в армейском стиле на тракторной подошве, если создаете повседневный образ.

Стеганое пальто и ботильоны

Если нужен эффектный офисно-деловой лук, то можете взять на вооружение данную идею. Стеганое пальто с капюшоном миди-длины оливкового цвета (или хаки) красиво сочетается с черной одеждой и обувью. Например, с широкими штанами с высокой посадкой, водолазкой и ботильонами на каблуках. Брюки обязательно заправьте в обувь.

Спортивные штаны, резиновые сапоги и пальто

Чтобы раскрасить серые будни, можете отдать предпочтение образу в розовом цвете. Например, сочетайте розовое пальто со спортивными штанами такого же цвета. Чтобы не бояться грязи и луж, включите в образ резиновые высокие сапоги. Для придания луку гламура подберите обувь с логотипом известного бренда.

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Высокие сапоги и пиджак-куртка

В этом году в моде очень высокие сапоги (выше колен) с широким голенищем. Сами по себе они выглядят достаточно брутально и несколько грубовато. Поэтому их следует комбинировать с элегантной одеждой. Например, хорошее решение — в качестве верхней одежды выбрать пиджак-куртку и подчеркнуть талию с помощью поясного ремня. Также подойдет укороченное приталенное пальто. Вы можете включить в наряд либо короткое платье или юбку, либо облегающие брюки на свое усмотрение.

Челси и куртка

Если на улице нет осадков и относительно тепло, то для создания образа, подходящего и для вечеринки, и для встреч с друзьями, можете рассмотреть данный микс. Речь идет о сочетании короткого платья прямого кроя, джинсовой куртки из темного денима и обуви челси. Подойдут также ботинки в спортивном или армейском стиле. Главное, чтобы была относительно высокая подошва.

Челси, плюшевое пальто и худи с капюшоном

Гламурный образ в повседневном стиле можно составить из трендовых вещей. Первая вещь — это плюшевое длинное пальто, вторая — худи оверсайз с капюшоном, третья — кожаные штаны и четвертая — ботинки челси. Если вам нравится одеваться по последнему писку моды, то обязательно обратите внимание на этот вариант.

Пуховик и штаны карго

В холодную погоду можете отдать предпочтение образу в спортивном стиле. Пуховик, теплые штаны карго с накладными карманами, обувь на тракторной подошве – и никакие осадки или минусовые температуры вам точно не страшны.