 

Актер Старостин перед смертью мог быть сильно избит

23.11.2022, 12:15, Разное
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Актриса Нина Попова высказала свою версию смерти Александра Старостина. Звезда сериала «День за днем» рассказала, что ее коллега перед уходом из жизни мог быть сильно избит.

21 ноября на 72 году жизни скончался актер Александр Старостин, прославившийся после картины «А зори здесь тихие». Несмотря на эпизодическую роль в военной драме, именно она стала первой ступенькой в кинематографической карьере и на театральной сцене. Однако уйти из жизни Старостин мог из-за трагедии, имевшей криминальный характер, предполагает его коллега Нина Попова.

Заслуженная артистка РСФСР, известная по роли в сериале День за днем», рассказала, что, судя по состоянию умершего, можно предположить, что он мог быть сильно избит. Были ли именно побои причиной смерти, пока не известно. Однако обстоятельства, сопровождавшие эту загадочную историю, вызывают много вопросов.

Так, Александр Старостин не сразу был обнаружен родственниками. Его нашли случайно, на улице, где актер из сериалов и фильмов «Обретешь в бою» и «Несколько капель» лежал в очень тяжелом состоянии. На теле селебрити были многочисленные травмы, а ребра были настолько сломаны, что проткнули легкие. В состоянии комы артист был экстренно госпитализирован.

Почти полторы недели актер из «А зори здесь тихие» провел в таком состоянии в одной из больниц. Пока СМИ не называют точную причину смерти Александра Старостина. Также нет информации о том, с кем у него мог быть конфликт, и кто нанес звезде театра и кино такие сильные повреждения.


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