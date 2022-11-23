 

Российская актриса Ольга Бодрова рассказала о своем знаменитом отце

23.11.2022, 12:15, Разное
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Ольге Бодровой было четыре года, когда не стало ее отца, известного по картинам «Брат» и «Брат-2». Режиссер и актер Сергей Бодров-младший трагически погиб в ущелье в Северной Осетии из-за схода лавины. В это время его команда работала над очередным фильмом. 24-летняя актриса вспомнила малоизвестные факты из жизни папы.

Сергей Бодров-младший родился в творческой семье, его 74-летний отец и сейчас много снимает не только в России, но и Голливуде. Бодров-старший два раза номинировался на кинопремию «Оскар», есть у него в творческой копилке премии «Ника» и «Кинотавр». Знаменитый сын также ревностно относился к профессии, отдавая ей всего себя. Как вспоминает дочь звезды, он часто утверждал, что жизнь артиста, начавшись на сцене, становится жертвенной зависимостью.

Стоит отметить, что сама Ольга Бодрова не мечтала о славе киноактрисы. Однако в какой-то момент до нее пришло понимание, что именно театру и большому экрану она хочет посвятить всю свою жизнь. Селебрити откровенно призналась, что не любит, если человек работает, с нетерпением ожидая выходных, чтобы отдохнуть.

Воспоминания об отце у Ольги Будиной скудны из-за возраста. Однако артистка часто просматривает интервью с ним, чтобы лучше понять ход мыслей и характер родного человека. Кроме того, девушка мечтает сняться в одном из фильмов дедушки. Сейчас свою трудовую деятельность она осуществляет в театре Петра Фоменко. При этом она не любит сравнения игры в спектаклях и кинофильмах, заверяя, что это совершенно разные вещи.


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