Российские банки стали чаще продавать просроченные долги через интернет

На интернет-площадках все чаще стали появляться новые лоты. На них российские банки продают просроченные долги, вовремя не погашенные гражданами.

Экономическая ситуация в мире приводит к тому, что все больше граждан не могут по той или иной причине выплатить вовремя свой долг перед банком. По этой причине финансовые учреждения пытаются возместить убытки, передавая право взыскания денежных обязательств клиента третьим лицам в установленном законом порядке. На интернет-площадках в стране все чаще можно увидеть подобные лоты.

Банки страны продают просроченные задолженности по сессионным схемам. Только за прошлый месяц эксперты выявили таких позиций на 33,4 миллиарда рублей. Банки, как кредиторы, передают право на взыскание всей суммы с должника, чтобы получить средства для своей дальнейшей работы, не тратя время на поиски контрагентов. С 2021 года указанная выше сумма стала рекордной, по сравнением с октябрем прошлого года, рост отмечается на уровне 66 процентов.

Продажа просроченных долгов через интернет имеет такие преимущества, как открытость и конкурентность. При этом задолженность может упасть в цене из-за все больших ограничений подобных услуг, вследствие их все большего развития. За 2021 год средняя стоимость составляла примерно 7-10 процентов, тогда как сейчас упала до 4-8. До конца текущего года, предполагают эксперты, долги, реализуемые через интернет-площадки, составят порядка 295 миллиардов рублей.