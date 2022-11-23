 

“Манчестер Юнайтед” расторг контракт с Криштиану Роналду после его скандального интервью

23.11.2022, 10:30, Разное
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Накануне футбольный клуб “Манчестер Юнайтед” сообщил о расторжении договора с 37-летним португальским нападающим Криштиану Роналду. Решение вступило в силу незамедлительно, о чем представители клуба сообщили в пресс-релизе. Контракт футболиста должен был действовать до лета 2023 года. Также известно, что Роналду не получит компенсацию за расторжение договора.

Все в клубе продолжают думать только о прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага, а также о совместной работе ради успеха на футбольном поле, – гласит официальное заявление. 

Увольнение Роналду последовало почти сразу после того, как он дал откровенное интервью журналисту Пирсу Моргану и назвал клуб “предателями”. По его словам, после смерти их с Джорджиной Родригес новорожденного сына руководство не проявило понимания к эмоциональному состоянию футболиста и “усомнилось” в его профессионализме. Похоже, после скандального интервью боссы всерьез задумались о репутации клуба.

Напомним, что за “Манчестер Юнайтед” Роналду играл с 2003 по 2009 год, потом ушел в итальянский “Ювентус”, а затем вернулся в родной клуб в 2021-м. В общей сложности в составе “Манчестер Юнайтед” футболист принял участие в 346 матчах и забил 145 мячей.


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