В Москве напечатали бумажную версию СМИ-иноагента «Медузы», чтобы выполнить приказ высокопоставленного чиновника об уничтожении тиража

Сотрудник одной из московских типографий рассказал о выполнении необычного заказа – несколько дней назад его предприятие отпечатало газету «Медуза», в которой содержались публикации одноименного СМИ, признанного иностранным агентом в Российской Федерации.

Заказчиком выступило одно из федеральных ведомств.

Как оказалось, отпечатать газету пришлось для его последующего уничтожения. Один из высокопоставленных чиновников, который недавно был упомянут недобросовестными журналистами-иноагентами в клеветническом материале, пришёл в ярость и потребовал от своих подчинённых уничтожить весь тираж «Медузы». Попытки объяснить ему, что издание выходит в интернете, привели лишь к усилению конфронтации и угрозам отрицательно повлиять на карьерные перспективы сотрудников.

В результате типография взяла макеты одного из реальных периодических изданий и сверстала с их помощью печатную версию «Медузы», после чего её отпечатали в числе 5 тысяч экземпляров. Небольшое число газет разобрали на сувениры, всё остальное показательно уничтожили с помощью шреддеров.

Хотя заказ был выполнен добросовестно, предприятие не избежало проблем. Источник рассказал, что чиновник, требовавший уничтожить тираж, потребовал доставить ему один из экземпляров газеты в целости. Он изучил выходные данные и дал своим сотрудникам новое поручение: обеспечить закрытие предприятия, которое печатало крамольные материалы. Предполагается, что типографии придётся как минимум сменить название.

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