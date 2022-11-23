“Она хотела бы жить на Манхэттене”: особняк Тейлор Свифт сдают в аренду

Тейлор Свифт – одна из самых популярных американских исполнительниц в жанре поп и кантри. Она награждена множеством престижных наград и образ жизни ведет тоже вполне престижный.

Не так давно певица арендовала особняк в Нью-Йорке, на улице Корнелия. 32-летняя звезда жила там, пока в ее основном доме шел ремонт. А сейчас роскошное жилье вновь сдают в аренду. Об этом сообщает портал Mansion Global.

Потенциальный клиент сможет почувствовать себя героем или героиней песни “Она хотела бы жить на Манхэттене”. Правда, делиться секретами с Деми Мур вряд ли получится. Зато жизнь премиального класса обеспечена.

Тейлор Свифт платила за особняк 40 тысяч долларов в месяц, новым жителям придется выложить больше на пять тысяч. Дом, к слову, богат не только интерьерами, но и историей, ведь он построен в 1899 году.

По данным РИА ФАН, потенциальные жильцы смогут пользоваться крытым бассейном и несколькими террасами. Им также доступны четыре спальни и пять ванных комнат. Принимать гостей можно в большой гостиной с дубовыми полами, а готовить еду – на кухне с обеденной зоной.

Район расположения бывшего особняка Тейлор Свифт певицы считают довольно тихим и скрытым от посторонних глаз. К слову, это отличное решение для звезды, желающей избавиться от назойливых папарацци.