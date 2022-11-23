 

Спасибо за все! Брошенная Меладзе беглянка Брежнева объявила о подлой измене

23.11.2022, 9:05, Разное
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Последний год у известной блондинки выдался богатым на критику. Внезапно для многих поклонников артистка покинула Россию и обосновалась за границей, где теперь выпускает песни на украинском языки – это и не понравилось народу. Примечательно, что, когда Вера Брежнева решилась на отчаянный шаг – уехать – знаменитый муж с ней не удрал, буквально бросив ее одну на чужбине.

Тогда многие заговорили о том, что в звездном браке, якобы, пошла трещина, а супруги находятся на грани развода. Но накануне певица поставила точку в подобных слухах. Дело в том, что вчера исполнилось 20 лет, как артистка прошла кастинг в “ВИА Гру” и, соответственно, встретилась со своей главной любовью. Этим важным событиям она посвятила пару публикаций в своем микроблоге.

Конечно, эта история с прославленным коллективом уже закончена. Но для Веры Брежневой это время – особенное. И кое-чему она научилась. “Столько всего было за эти 20 лет. Но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе”, – объявила о подлой измене себе певица, которую она не совершила.

Ну, и, конечно, блондинка не упустила возможности трепетно обратиться к своему супругу Константину Меладзе, сказав ему спасибо за потрясающие песни, с помощью которых экс-солистка “ВИА Гры” смогла говорить со своими поклонниками.

“От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет…” – написала Вера Брежнева в своем микроблоге.


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