«Клоуны»: пользователи Сети резко отреагировали на инициативу петербургского ЗакСа установить правила выгула собак

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили утвердить правила содержания домашних животных. Жители города возмущены и указывают на то, что закон не отвечает интересам горожан.

Данная поправка была внесена к принятому в первом чтении законопроекту о разграничении полномочий органов госвласти в области обращения с животными. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат петербургского парламента от «Единой России» Денис Четырбок.

По мнению депутатов, нужно определить четкие правила выгула собак и запретить создание питомников в многоквартирных домах. Четырбок отметил, что новые правила затронут практически каждого петербуржца.

После заявлений депутатов жители Северной столицы прокомментировали предложение в социальных сетях. Большинство горожан раскритиковали идею и заявили, что прежде, чем утверждать такие правила, необходимо создать специальные зоны для выгула животных.

Жители города задались вопросом, неужели у парламентариев, чиновников и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не нашлось более важных проблем, требующих решения.