 

“Его нигде нет”: забравший детей у Муцениеце Прилучный свинтил из России

23.11.2022, 7:42, Разное
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35-летний актер
сериалов “Мажор” и “Закрытая школа” Павел Прилучный вновь
оказался под вниманием журналистов. На днях в Сети появились слухи будто бы Павел
отправился в Белгород для поддержки военных из нашей страны. После этого, его
поймали на видео в одном из ресторанов.

Однако, близкие к
Павлу Прилучному люди опровергают информацию, заявляя о совсем других планах
актера. В эксклюзивном разговоре с Пятым каналом менеджер бывшего мужа Агаты
Муцениеце Александра Гривач рассказала о местоположении мужчины.

“Его нигде
нет. Он не в стране находится”, — пояснила Гривач. По ее словам, звезда
“Мажора” физически не мог оказаться в Белгороде. Предположительно, он
мог отправиться либо в рабочую поездку, либо в отпуск.

Поклонники тут же
заподозрили неладное, хотя, скорее всего, поводов для беспокойства нет. Актер и
раньше часто уезжал с женой и наследниками на отдых. Напомним, что этим летом
Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян всего через несколько месяцев
отношений. Вполне вероятно, что и в этот раз забравший детей у бывшей жены
Агаты Муцениеце Павел Прилучный свинтил из России лишь временно — спрятаться от
холодной зимы и набраться сил.


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