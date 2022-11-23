“Его нигде нет”: забравший детей у Муцениеце Прилучный свинтил из России

35-летний актер

сериалов “Мажор” и “Закрытая школа” Павел Прилучный вновь

оказался под вниманием журналистов. На днях в Сети появились слухи будто бы Павел

отправился в Белгород для поддержки военных из нашей страны. После этого, его

поймали на видео в одном из ресторанов.

Однако, близкие к

Павлу Прилучному люди опровергают информацию, заявляя о совсем других планах

актера. В эксклюзивном разговоре с Пятым каналом менеджер бывшего мужа Агаты

Муцениеце Александра Гривач рассказала о местоположении мужчины.

“Его нигде

нет. Он не в стране находится”, — пояснила Гривач. По ее словам, звезда

“Мажора” физически не мог оказаться в Белгороде. Предположительно, он

мог отправиться либо в рабочую поездку, либо в отпуск.

Поклонники тут же

заподозрили неладное, хотя, скорее всего, поводов для беспокойства нет. Актер и

раньше часто уезжал с женой и наследниками на отдых. Напомним, что этим летом

Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян всего через несколько месяцев

отношений. Вполне вероятно, что и в этот раз забравший детей у бывшей жены

Агаты Муцениеце Павел Прилучный свинтил из России лишь временно — спрятаться от

холодной зимы и набраться сил.