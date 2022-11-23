 

Орбан появился на публике в шарфе с изображением Венгрии в её исторических границах

23.11.2022, 6:33, Разное
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил у себя в соцсетях видео, в котором он носит шарф с изображением Венгерского Королевства в его границах до окончания Первой мировой войны, пишет Der Spiegel. Тогда в него входили части сегодняшних Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины. Подобные «провокации» глава государства устраивает не в первый раз, отмечает немецкое издание.


Instagram Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан устроил «провокацию», появившись на публике в шарфе, на котором его страна изображена в своих границах до окончания Первой мировой войны и подписания Трианонского мирного договора, пишет Der Spiegel. Тогда в Венгерское Королевство входили части сегодняшних Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

На видео, которое Орбан разместил у себя в Instagram*, видно, как венгерский футболист Балаж Джуджак, закончивший недавно свою карьеру в национальной сборной, передаёт ему трико. На премьере же в этот момент надет фанатский шарф с Венгрий в её исторических границах.

Это не первый раз, когда он устраивает подобные «провокации», отмечает немецкое издание. В 2020 году он разместил у себя в соцсетях изображение земного шара с Венгерским Королевством. Наибольшее недоумение этот случай вызвал в Хорватии и Румынии.

Некоторая часть венгров до сих пор относится к подписанию Трианонского мирного договора, как к историческому позору, отмечает Der Spiegel. С начала правления Орбана между Венгрией и соседними странами постоянно возникают споры о правах этнических венгров, которые проживают на бывших территориях королевства. При нынешнем премьере они даже получили венгерские паспорта. 

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