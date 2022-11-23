Пять слов на бронзовой пластине помогут раскрыть тайну баскского языка

Плоский кусок бронзы в форме человеческой руки, на котором написано всего пять слов, может пролить свет на происхождении одного из самых загадочных языков Европы — баскского. Как передаёт NTD, находка может стать подтверждением гипотезы о васконском языке, от которого, как считают, и произошёл баскский.

Находка плоского куска бронзы в форме человеческой руки может пролить свет на один из самых загадочных языков Европы. Речь о баскском. На руке возрастом 2000 лет написано всего пять слов. Но они могут стать подтверждением гипотезы о васконском языке, от которого, как считают, и произошёл баскский.

Согласно этой гипотезе, васконские языки были широко распространены в Европе до появления индоевропейских. И единственный живой язык, который сохранился, и есть баскский.

Сегодня на нём говорит около 800 тысяч человек, которые проживают в Стране Басков и других регионах Европы.

При этом большая часть учёных уверена, что племя васконов железного века начало писать на своём языке только после того, как римские захватчики ввели латиницу. Впрочем, теперь историю баскского языка, возможно, придётся переписать.

ХАВЬЕР ВЕЛАСА, филолог: Это первый документ, несомненно, написанный на васконском языке, а также написанный буквами, которые относятся именно к васконскому.

ХОАКИН ГОРРОЧАТЕГИ, филолог: Мы были почти уверены, что баски в древности были неграмотны, что они очень плохо научились писать на иберийском языке, чтобы чеканить монеты, а письменность и латинский алфавит приобрели от римлян.

Бронзовую руку нашли у подножия средневекового замка. Возможно, она висела на двери в качестве амулета. Пока расшифровали только одно из слов, которое означает «счастливый».

ХАВЬЕР ВЕЛАСА: Это текст приветствия, пожелания удачи жителю дома или тому, кто приходит в дом.

Лингвисты считают, что баскский язык, в отличие от других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к другим известным семействам языков. Его называют «изолированным». При этом он состоит из ряда диалектов, носителям которых очень сложно понять друг друга.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2022 года.