 

Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала призвала не допустить фрагментации мировой торговой системы

23.11.2022, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе выступления с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее призвала не допустить фрагментации международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед нехваткой продовольствия, пандемией и другими проблемами.

Оконджо-Ивеала в своем выступлении, текст которого опубликовала в Женеве пресс-служба ВТО, обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность по поводу будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности, в частности, трений между США и Китаем. Она подчеркнула, что фрагментация и разобщение этой системы были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами. Она также отметила, как показывает история, разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их, передает ТАСС.

Она отметила, что мир столкнулся сейчас с многочисленными кризисными явлениями – изменением климата, пандемией, событиями на Украине, замедлением темпов экономического развития, инфляцией, отсутствием продовольственной безопасности, ужесточением монетарной политики и долговым стрессом. Глава ВТО выразила мнение, что в этих условиях многостороннее сотрудничество и солидарность нужны как никогда.

Сославшись на выводы экономистов ВТО, Оконджо-Ивеала отметила, что в случае раскола глобальной экономики на два блока, мировой ВВП в долгосрочном плане сократился бы как минимум на 5%. Альтернативой такому расколу она назвала «реглобализацию», выступив с утверждением, что более диверсифицированные рынки якобы усилили бы устойчивость поставок к потрясениям.

Глава ВТО признала, что стратегическая конкуренция является реальностью, однако, по ее словам, мировому сообществу необходимо стратегическое сотрудничество. Она выступила с утверждением, что участие стран в работе таких организаций, как ВТО, якобы поможет укрепить доверие и справиться с существующими и грядущими проблемами. Оконджо-Ивеала выразила уверенность, что, несмотря на перемены последних 75 лет, торговля все еще может стать силой мира в XXI веке, как это было во второй половине ХХ века.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать меры, которые страны, входящие в ВТО, приняли против РФ и подготовить меры по их обжалованию. В апреле Путин назвал незаконными санкции, идущие вразрез с ВТО. Он также поручил создать новую стратегию взаимодействия РФ с Всемирной торговой организацией из-за санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.21 / Пострадавших при крушении Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

14.09.20 / Минторг США подписал проект соглашения о сокращении импорта российского урана

11.08.20 / Не рецессия, а пандемическая депрессия — экономисты подобрали термин для кризиса из-за Covid-19

05.03.21 / В Татарстане нашли тела малолетнего мальчика и его матери

28.08.20 / В Калифорнии разбился вертолет Командования спецоперациями Армии США

27.09.20 / В мире: В Нагорном Карабахе начинается новая война

23.04.21 / На мышах испытали новый метод восстановления после инсульта

05.09.21 / “Мы с тобой зажжем все танцплощадки”, “Пчелы и бабочки рулят”. Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер

24.03.21 / Бутусов: Офис президента скрывает провал “вагнергейта”. И для этого решил скрыть тот факт, что многие члены СНБО не голосовали за отчет по разведке

21.09.21 / Euronews – в Пермском крае объявлен траур по убитым в университете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика