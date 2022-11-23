Гендиректор Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала призвала не допустить фрагментации мировой торговой системы

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе выступления с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее призвала не допустить фрагментации международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед нехваткой продовольствия, пандемией и другими проблемами.

Оконджо-Ивеала в своем выступлении, текст которого опубликовала в Женеве пресс-служба ВТО, обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность по поводу будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности, в частности, трений между США и Китаем. Она подчеркнула, что фрагментация и разобщение этой системы были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами. Она также отметила, как показывает история, разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их, передает ТАСС.

Она отметила, что мир столкнулся сейчас с многочисленными кризисными явлениями – изменением климата, пандемией, событиями на Украине, замедлением темпов экономического развития, инфляцией, отсутствием продовольственной безопасности, ужесточением монетарной политики и долговым стрессом. Глава ВТО выразила мнение, что в этих условиях многостороннее сотрудничество и солидарность нужны как никогда.

Сославшись на выводы экономистов ВТО, Оконджо-Ивеала отметила, что в случае раскола глобальной экономики на два блока, мировой ВВП в долгосрочном плане сократился бы как минимум на 5%. Альтернативой такому расколу она назвала «реглобализацию», выступив с утверждением, что более диверсифицированные рынки якобы усилили бы устойчивость поставок к потрясениям.

Глава ВТО признала, что стратегическая конкуренция является реальностью, однако, по ее словам, мировому сообществу необходимо стратегическое сотрудничество. Она выступила с утверждением, что участие стран в работе таких организаций, как ВТО, якобы поможет укрепить доверие и справиться с существующими и грядущими проблемами. Оконджо-Ивеала выразила уверенность, что, несмотря на перемены последних 75 лет, торговля все еще может стать силой мира в XXI веке, как это было во второй половине ХХ века.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать меры, которые страны, входящие в ВТО, приняли против РФ и подготовить меры по их обжалованию. В апреле Путин назвал незаконными санкции, идущие вразрез с ВТО. Он также поручил создать новую стратегию взаимодействия РФ с Всемирной торговой организацией из-за санкций.

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