 

Журналист Девлин: Украина может потерять поддержку Запада при попытке самостоятельно договориться с Россией

23.11.2022, 6:25, Новости дня
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Украина может потерять поддержку западных стран, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению, выразил мнение репортер журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

В своей статье Девлин выразил мнение, что нет ничего, что президент Владимир Зеленский и Украина могут сказать или сделать, чтобы заставить Запад пересмотреть свою поддержку, за исключением намерения искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению. К такому выводу репортер пришел после падения украинской ракеты в Польше. Журналист отметил, что вся ситуация с попыткой Запада прикрыть Украину стала мощным сигналом для Киева, передает ТАСС.

Как отметил Девлин в публтикации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг из кожи вон лез, чтобы оправдать Киев в свете падения украинской ракеты в Польше. Кроме того, считает репортер, страны альянса, в том числе Польша, не продемонстрировали никаких признаков пересмотра своей, казалось бы, неограниченной поддержки Украины после случившегося. Девлин заключил, что Зеленский после такого может продолжать просить у Запада вооружения и деньги.

Между тем посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий из-за упрямой позиции Киева и существования у властей Украины иллюзии о возможности победы над Россией. Дипломат подчеркнул, что это чистая иллюзия и это невозможно. Он также отметил, что Киев не может отказаться от поставок оружия и финансирования со стороны Запада.

При этом Келин выразил уверенность, что в итоге любой конфликт и любая война заканчиваются за столом переговоров. Глава российского диппредставительства в Лондоне отметил, что в апреле Москва и Киев были близки к заключению мирного соглашения, но украинская сторона после получения вооружений со стороны США «решила по-другому».

Келин также призвал западные страны прекратить снабжать киевские власти вооружениями, поскольку Украина уже потеряла достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал, а теперь лишается еще и человеческого потенциала, о чем Запад не думает. Он предупредил, что на месте Украины может образоваться черная дыра – без экономики, собственных денег и людей.

Ранее посол РФ в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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