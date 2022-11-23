 

ВОЗ: предстоящая зима станет испытанием для миллионов украинцев

23.11.2022, 6:25, Разное
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– Разрушительный энергетический кризис, ухудшающаяся ситуация в области психического здоровья, ограниченный гуманитарный доступ и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, – отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Ханс Клюге на пресс-конференции в Киеве 21 ноября.

Война в Украине– Предстоящая зима – угроза для жизни миллионов украинцев, – добавил он. Половина энергетической инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена, и это сказывается на системе здравоохранения и здоровье людей.

– Главная задача этой зимой – пережить ее, – заявил Клюге.

С момента начала военного вторжения России ВОЗ подтвердила 703 нападения на объекты здравоохранения, что квалифицируется как нарушение международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Продолжающиеся нападения на объекты здравоохранения и энергетической инфраструктуры означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полную силу, так как не хватает топлива, воды и электричества. Родильным отделениям нужны инкубаторы, банкам крови – холодильники, палатам интенсивной терапии – аппараты искусственной вентиляции легких, и для всего этого необходима электроэнергия.

По оценкам ВОЗ, в ближайшем будущем дополнительные два-три миллиона человек будут вынуждены покинуть свои дома в поисках тепла и безопасности.

– Все это негативно сказывается на психическом здоровье украинцев. На этой неделе войне исполняется 9 месяцев, и уже около 10 миллионов человек подвергаются риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство, – подчеркнул Клюге.

ВОЗ провел обучение работников здравоохранения методам оказания услуг по охране психического здоровья, таким образом охватив 1400 человек с тяжелыми психическими расстройствами по всей Украине.

Война повлияла как на доступ к медицинскому обслуживанию, так и на поставки гуманитарной помощи.

– Украине необходимы устойчивые ресурсы для того, чтобы система здравоохранения смогла пережить зиму и последующие годы, и этот вопрос будет стоять на повестке дня на конференции по Украине, которая состоится в следующем месяце в Париже под руководством президента Макрона и президента Зеленского, – сказал Клюге.

Зимой люди чаще заражаются вирусными респираторными инфекциями, чем в другое время года. Как и в остальной Европе, в Украине также циркулируют многочисленные версии варианта COVID-19 «омикрон». При низком уровне базовой вакцинации, не говоря уже о ревакцинации, миллионы украинцев имеют слабый иммунитет к COVID-19. В сочетании с ожидаемым всплеском сезонного гриппа и трудностями с доступом к медицинским услугам это может привести к катастрофе для уязвимых групп населения.

Он также отметил, что обеспокоен судьбой 17 тысяч ВИЧ-пациентов в Донецке, у которых скоро могут закончиться антиретровирусные препараты, помогающие им выжить, и призвал создать «гуманитарный медицинский коридор как в недавно отвоеванные, так и в оккупированные районы».

– ВОЗ и наши партнеры готовы мобилизоваться в любой момент, – добавил Клюге.


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