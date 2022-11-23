 

“Росатом” обладает десятками технологий для атомных станций малой мощности

23.11.2022, 6:20, Разное
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Среди имеющихся технологий Пакерманов выделил линейку плавучих АЭС, атомные станции малой мощности, реактор “БРЕСТ-300”. Также Пакерманов отметил реакторы “Шельф” мощностью 10 МВ. Они проектируются в Курчатовском институте и призваны обеспечить энергией удаленные территории.

“Росатом” строит в Якутии первую в мире наземную АСММ. Применяются реакторные установки “РИТМ-200Н”. Установленная электрическая мощность – до 10 МВт. По словам Пакерманова, в скором времени ожидается получение лицензии на размещение.

Проект наземного применения “РИТМ-200” должен стать коммерчески успешным, отметил президент “Русатом Оверсиз”. Интерес к атомным станциям малой мощности растет во всем мире, подчеркнул он.

“Ни один из уважающих себя участников атомного рынка не может игнорировать АСММ”, – заявил Пакерманов.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 50 проектов атомных станций малой мощности, но большая часть из них находится на этапе разработке. В стадии реализации четыре проекта, в том числе в России.

В форуме “Атомэкспо-2022” принимают участие ведущие эксперты из более чем 50 стран. Они обсуждают роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки и достижении целей устойчивого развития ООН.


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