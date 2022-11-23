Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование

Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.

Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.

Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.

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