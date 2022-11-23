Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил о землетрясении в районе Мраморного моря вблизи Стамбула

Землетрясение произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, информирует департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.

Толчок зарегистрирован в 04.08, последствия выясняются. Магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км. Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции, передает ТАСС.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв в результате землетрясения в районе Мраморного моря нет.

Напомним, 4 ноября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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