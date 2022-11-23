 

Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине

23.11.2022, 5:03, Новости дня
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в ходе выступления на мероприятии в Берлине призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий в Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий в Украине – в ближайшие дни или недели. По ее словам, следует ожидать, что эта война продлится еще месяцы. Министр обороны Германии сообщила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять, передает ТАСС.

Тем временем бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил в интервью телекомпании CNN, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта.

По словам Джонсона, позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин.

Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции до самого последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.

В минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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