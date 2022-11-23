Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
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На днях экс-“Блестящая” блондинка Юлия Ковальчук отметила день
рождения. Артистке исполнилось 40 лет. Вопреки предрассудкам, она устроила
вечеринку для друзей и семьи, фотографиями с которой делится в социальных
сетях.
“Красавица!”, “Юлечка, спасибо за праздник”, “Замечательно
выглядишь, будто не 40, а 25!”, — написали в комментариях друзья
блондинки.
Супруг Юлии Ковальчук Алексей Чумаков сразу после праздника отправился на
съемочную площадку фильма “В поисках призраков”. Мужчина выступил в
качестве автора сценария и режиссера проекта. В его микроблоге появились кадры
со съемок: камера крутилась вокруг игрального стола главных героев.
После ухода мужа в работу, Юлия отходит от бурного празднования и отдыхает
дома. Раздвинувшая ноги в удобной позе она показала книгу, на которую
наконец-то нашлось время. А еще в кадре попался пушистый питомец — Юлия поймала
свою киску, лежащую на любимой хозяйке.
Интересно, что Ковальчук уже пять лет не показывает фотографии единственной
дочери. Ни день рождения малышки, ни 40-летие самой Юлии не позволили нарушить это
правило. Так пара оберегает свою частную жизнь.
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