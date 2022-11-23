Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25

На днях экс-“Блестящая” блондинка Юлия Ковальчук отметила день

рождения. Артистке исполнилось 40 лет. Вопреки предрассудкам, она устроила

вечеринку для друзей и семьи, фотографиями с которой делится в социальных

сетях.

“Красавица!”, “Юлечка, спасибо за праздник”, “Замечательно

выглядишь, будто не 40, а 25!”, — написали в комментариях друзья

блондинки.

Супруг Юлии Ковальчук Алексей Чумаков сразу после праздника отправился на

съемочную площадку фильма “В поисках призраков”. Мужчина выступил в

качестве автора сценария и режиссера проекта. В его микроблоге появились кадры

со съемок: камера крутилась вокруг игрального стола главных героев.

После ухода мужа в работу, Юлия отходит от бурного празднования и отдыхает

дома. Раздвинувшая ноги в удобной позе она показала книгу, на которую

наконец-то нашлось время. А еще в кадре попался пушистый питомец — Юлия поймала

свою киску, лежащую на любимой хозяйке.

Интересно, что Ковальчук уже пять лет не показывает фотографии единственной

дочери. Ни день рождения малышки, ни 40-летие самой Юлии не позволили нарушить это

правило. Так пара оберегает свою частную жизнь.