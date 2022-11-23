США нужен более совершенный цифровой доллар для конкуренции с китайской криптовалютой

Новый китайский цифровой юань может конкурировать в качестве резервной валюты и подорвать финансовое господство американского доллара и гегемонии США. Как пишет The Wall Street Journal, американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам США.



AP

Китай оказывает достойное соперничество США. Как пишет The Wall Street Journal, недавно Пекин запустил цифровой юань, подкрепив его новой «подрывной» технологией, что создаёт угрозу господству американского доллара и гегемонии США. Американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам.

Как продолжает автор материала, у доллара самые прочные позиции с 2002 года. За год он укрепил свой курс на 10 с лишним процентов по отношению к большинству ведущих валют, включая юань. Но американские власти должны правильно отнестись к силе доллара. Выпуск продукции в Америке снижается, хотя и не так быстро, как у ведущих американских торговых партнёров. Федеральный резерв запоздало поднимает ставки, чтобы замедлить инфляцию, но за высокие цены придётся дорого заплатить.

Слабость китайской валюты является производной от экономических бед и невзгод этой страны. Показатели объёма производства и производительности существенно ниже цифр официальной статистики. Компании урезают расходы, экспорт снижается. Народ стареет намного быстрее, чем богатеет, а ещё слабость юаня является результатом политического выбора КНР. Однако здесь на сцену выходит криптовалюта, которая всё меняет.

«Не поддавайтесь на обман, когда смотрите на тысячи разных криптовалют, которые маскируются под деньги, находящиеся в некоей форме обращения. Многие из этих схем — мошеннические, а большинство никуда не годятся. Криптовалюта — это неверное название. Она не таинственная и деньгами не является. Это программное обеспечение. А ещё это важный технологический прорыв, дающий надежду и сулящий беду ведомой США глобальной финансовой системе. В руках мощных суверенных стран, таких как Китай, новое программное обеспечение даёт эффективную возможность вывести юань в высшую лигу», — считает автор статьи.

Он отмечает, что запуск в апреле 2020 года новой цифровой валюты китайского центробанка под названием e-CNY очень важен и имеет значительные последствия. Китайская e-CNY станет технологической основой для большинства крупных переводов между Народным банком Китая, финансовыми фирмами и зарубежными организациями. Если зарубежная компания хочет сохранить доступ к огромному китайскому рынку, она будет вынуждена использовать эту цифровую валюту и её сеть оптовых платежей при ведении бизнеса. Когда e-CNY будет применена в полной мере, она также станет преобладающей формой розничного расчёта и со временем через неё будет осуществляться большинство личных финансовых операций.

Китай расширяет свою сферу влияния в Азии, РФ и на Ближнем Востоке. Его руководство видит в e-CNY систему международных платежей и валюты, параллельную западной. Если возникнет двухполярный мир по причине усиления Китая и усталости Америки, господствующее положение доллара может быть подорвано. Разрыв двух крупнейших в мире экономик не ограничится сферой импорта и инвестиций, материальными средствами и могуществом. Он вполне может привести к усилению альтернативной резервной валюты.

Для противодействия Пекину в данной сфере существует один вариант, пользующийся определённой популярностью в Вашингтоне. США должны создать долларовую копию китайского цифрового юаня. Федеральный резерв будет выступать посредником при осуществлении оптовых и розничных платежей, в том числе как непосредственный контрагент американских потребителей. Однако, отмечает автор статьи, похоже, что администрация Байдена продвигает другой вариант — отдать прерогативы государства находящимся в частных руках стейблкойнам, но это вряд ли может стать надёжной заменой американского доллара.

По мнению автора материала, Америке необходимо объявить, что самые важные конструктивные особенности цифрового доллара будут использоваться исключительно для оптовых операций. Действующая система оптовых расчётов медлительна, обременительна, непрозрачна и дорога. Новая система будет по сути выполнять посреднические функции при осуществлении расчётов между государством, финансовыми компаниями и зарубежными центробанками. В результате осуществление расчётов ускорится, платежи станут дешевле, трансграничные переводы можно будет осуществлять без проблем, а создание денег станет более прозрачным.

«Новый цифровой доллар усилит валюту новой эпохи, а также закрепит Америку на позициях лидера мировой экономической системы. По сравнению с китайской e-CNY данное предложение обладает преимуществами, такими как суверенный контроль, монетарная разумность и правильность, финансовые инновации и неприкосновенность личной информации. Цифровой доллар, поддержанный верой и кредитом Америки, станет важной составляющей реформированной денежно-финансовой архитектуры», — заключает автор The Wall Street Journal.