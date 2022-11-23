Подмосковные врачи несколько часов собирали плечо упавшего с высоты собственного роста мужчины

Житель Подмосковья очень неудачно упал с высоты собственного роста и получил перелом плечевой кости правой руки. Раздробленную кость врачи собирали четыре часа в операционный, сообщает “Царьград”.

42-летний пациент находился под общим наркозом. Хирурги сопоставили и зафиксировали части кости пластинами и винтами до полного сращения. Об этом сообщает телеканал “360”.

К счастью, операция пошла успешно. Мужчина, по данным “Радио 1”, находится на реабилитации.