 

Подмосковные врачи несколько часов собирали плечо упавшего с высоты собственного роста мужчины

23.11.2022, 3:33, Разное
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Житель Подмосковья очень неудачно упал с высоты собственного роста и получил перелом плечевой кости правой руки. Раздробленную кость врачи собирали четыре часа в операционный, сообщает “Царьград”.

42-летний пациент находился под общим наркозом. Хирурги сопоставили и зафиксировали части кости пластинами и винтами до полного сращения. Об этом сообщает телеканал “360”.

К счастью, операция пошла успешно. Мужчина, по данным “Радио 1”, находится на реабилитации.


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