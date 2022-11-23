 

“У меня одолжил”: Лолита раскрыла происхождение скандального “голого” комбинезона Киркорова

23.11.2022, 2:10, Разное
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Сам Киркоров объяснил свой комичный вид шуткой своей команды. “Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on”, — заявил музыкант.

Но вот у Лолиты другое мнение. Мол, эта акция Киркорова была заранее спланирована. “Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон”, – то ли в шутку, то ли в серьез сообщила Лолита.

И действительно, нашумевший наряд Киркорова был очень похож на тот, в котором Милявская летом 2017-го выступала на закрытии фестиваля “Жара” в Баку. Ведущий Максим Галкин тогда онемел вместе со зрителями. А Лолита пояснила: “Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде”.

Справедливости ради надо отметить, что фигуру Киркорова оценила актриса и певица Алена Кравец. “Дай Бог каждому так в 55 выглядеть!” – похвалила красавица Короля.


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