Квартиры-студии в Москве стоят от 3,6 млн

Предложение квартир-студий в новостройках внутри МКАД достигает почти 7,1 тыс. лотов, 82% которых относится к классу “комфорт”.

Средняя стоимость студий в новостройках класса «комфорт» составляет 7,3 млн рублей, минимальная – 3,6 млн рублей.

Больше всего квартир данного формата предлагается в районе Очаково-Матвеевское, где сосредоточено более 10% от первичного предложения. Цены на студии здесь начинаются от 4,3 млн рублей, а средняя цена кв. м зафиксирована на уровне 342 тыс. рублей.

Около 6% от всех студий предлагается в Нижегородском районе. Цены на студии в данной локации стартуют от 5,9 млн рублей, средняя цена кв. м составляет 329 тыс. рублей.

Еще 5% студий реализуется в новостройках района Солнцево. Самую доступную студию можно купить за 6,4 млн рублей, а средняя цена кв. м составляет 333 тыс. рублей.

Для сравнения, в новостройках класса “бизнес” средняя стоимость студий достигает 13,2 млн рублей, в классе “премиум” – 39,3 млн рублей. Самая дорога квартира-студия в Москве предлагается почти за 81 млн рублей. Площадь лота – 64 кв. м.