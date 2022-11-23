 

Проревела всю ночь напролет: заплаканная распухшая Седокова умоляет мужика вернуться

23.11.2022, 0:45, Разное
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Российская певица Анна Седокова пытается постоянно мелькать в информационном пространстве, напоминая о себе. Однако способов привлечь к себе внимание немного – раздеться, поскандалить или спеть что-то новое. При этом нового всегда не хватает, поэтому Анна Седокова решила перепеть старую песню.

Певица представила “ремейк” старого хита группы “ВИА Гра” “Не оставляй меня, любимый”. В нулевые эта песня имела бешеную популярность, но сейчас его вряд ли можно реанимировать и повторить успех, считает музыкальный критик Алексей Остудин. По его словам, все хорошо вовремя и к месту, пишет PopCornNews.

Тем не менее, Седокова попыталась тряхнуть стариной. В своем аккаунте она опубликовала видео, на кадрах которого предстала в ужасающем виде – с размазанной по лицу тушью и грустным видом. Создавалось впечатление, будто Седокова проревела всю ночь напролет. Однако это был только сценический образ. На кадрах певица умоляет мужчину вернуться и остаться с ней. При этом она согласна терпеть лишения и боль.

Напомним, в 2003 году песня группы “ВИА Гра” была награждена многократно, причем не только в России, но и за рубежом. А видео на данную композицию стало клипом десятилетия по версии RU.TV. С тех пор прошло 20 лет.

“Все песни хороши ко времени. Просто Анна постоянно пыталась о себе напомнить, но ни к какому успеху это не приводило”, – заявил Остудин.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Анна Седокова якобы разругалась с мужем, который сейчас живет от нее отдельно.


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