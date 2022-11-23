День памяти шести апостолов: народные приметы в праздник 23 ноября

История

В I веке жили шесть святых, которые

были избраны в число апостолов от семидесяти.

Это были:

Сосипатр Иконийский из Ахаии, служивший епископом в Иконии. Проповедовал

на острове Керкире близ Греции.

на острове Керкире близ Греции. Вторым был Олимп, принявший мученическую смерть в Риме через отсечение головы.

Апостол Куарт, упомянутый Павлом. Служил в Бейруте,

обращая в веру язычников.

обращая в веру язычников. Четвертый апостол пришел с Коринфа. Он был вторым епископом в Иконии после Сосипатра.

Ераст был учеником Павла, проповедовал в Македонии. Работал экономом в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви.

Апостол Иродион был епископом в городе Параса. Святой занимался

миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников.

Традиции и приметы

23 ноября крестьяне ходили в церковь, чтобы осветить хлеб

и соль. Так, домашние перенесут зиму легко.

Еще хлебом можно угостить того, с кем человек в ссоре.

Вскоре отношения изменятся к лучшему.

С этого дня лед на реках становился толще, а значит

меньше шансов провалиться в ледяную воду.

После Праздника Шести апостолов ждали настоящие морозы.

Что нельзя делать 23 ноября

Крестьяне старались не выходить из дома, собирались у

печи, обсуждали планы на жизнь.

Дома не затевали уборки, выполняли лишь простые действия.

Не стоило ходить в баню, чтобы не дразнить нечистую силу.

23 ноября не женились и не отправлялись в долгий путь.