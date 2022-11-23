 

День памяти шести апостолов: народные приметы в праздник 23 ноября

23.11.2022, 0:45, Разное
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История

В I веке жили шесть святых, которые
были избраны в число апостолов от семидесяти.

Это были:

  • Сосипатр Иконийский из Ахаии, служивший епископом в Иконии. Проповедовал
    на острове Керкире близ Греции.
  • Вторым был Олимп, принявший мученическую смерть в Риме через отсечение головы.
  • Апостол Куарт, упомянутый Павлом. Служил в Бейруте,
    обращая в веру язычников.
  • Четвертый апостол пришел с Коринфа. Он был вторым епископом в Иконии после Сосипатра.
  • Ераст был учеником Павла, проповедовал в Македонии. Работал экономом в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви.
  • Апостол Иродион был епископом в городе Параса. Святой занимался
    миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников.

Традиции и приметы

23 ноября крестьяне ходили в церковь, чтобы осветить хлеб
и соль. Так, домашние перенесут зиму легко.

Еще хлебом можно угостить того, с кем человек в ссоре.
Вскоре отношения изменятся к лучшему.

С этого дня лед на реках становился толще, а значит
меньше шансов провалиться в ледяную воду.

После Праздника Шести апостолов ждали настоящие морозы.

Что нельзя делать 23 ноября

Крестьяне старались не выходить из дома, собирались у
печи, обсуждали планы на жизнь.

Дома не затевали уборки, выполняли лишь простые действия.

Не стоило ходить в баню, чтобы не дразнить нечистую силу.

23 ноября не женились и не отправлялись в долгий путь.


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