 

Молодцы Мальковы-Макеевы – Личное мнение

23.11.2022, 0:35, Разное
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Вопреки традиции, сегодня мы с вами будем хвалить Малькову-Макееву. Поводов для этого сразу несколько. Если быть точной, то примерно два или три.


Фото: Соцсети

Во-первых, несмотря на то, что плиточник Мальков — четвёртый муж по счёту, Малькова-Макеева обвенчалась с Ромкой.

Во-вторых, Малькова решила родить ребёночка. Ходит по врачам и приносит молитвы.

«Я сразу сказала ему, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе ходим по врачам — это очень серьезный шаг.
Мы уже полтора года ездим по святым местам», — призналась Настя.

Как глубоко верующий человек, я считаю такой подход правильным. Просите и дано вам будет.

У моих знакомых ребят всё примерно так и было — расписались в ЗАГСе, а детишек не было. Я им говорю: обвенчайтесь и исповедуйтесь. А потом езжайте в Иерусалим в Храм Гроба Господня и к Стене, там просите.

Только просите искренне, с верой. Что просится с верой, то даётся.

И что бы вы думали? Родили через девять месяцев девочку. Леночкой назвали, хорошенькая — прелесть.

Вот кто-то вечно ржёт и над Ромкой, и над Настей, но сейчас они всё делают правильно.

Лично я от всего сердца желаю им прибавления. Может, с ребёночком они и вести себя по-другому начнут. Остепенятся.

Чтобы поддержать правильное настроение Мальковых-Макеевых, расскажите и вы случаи, которые знаете. Ну, когда хотели ребёнка, не получалось, а потом получилось. Может, у знакомых такое было?

Источник: Лена Миро


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