Молодцы Мальковы-Макеевы – Личное мнение
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Вопреки традиции, сегодня мы с вами будем хвалить Малькову-Макееву. Поводов для этого сразу несколько. Если быть точной, то примерно два или три.
Фото: Соцсети
Во-первых, несмотря на то, что плиточник Мальков — четвёртый муж по счёту, Малькова-Макеева обвенчалась с Ромкой.
Во-вторых, Малькова решила родить ребёночка. Ходит по врачам и приносит молитвы.
«Я сразу сказала ему, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе ходим по врачам — это очень серьезный шаг.
Мы уже полтора года ездим по святым местам», — призналась Настя.
Как глубоко верующий человек, я считаю такой подход правильным. Просите и дано вам будет.
У моих знакомых ребят всё примерно так и было — расписались в ЗАГСе, а детишек не было. Я им говорю: обвенчайтесь и исповедуйтесь. А потом езжайте в Иерусалим в Храм Гроба Господня и к Стене, там просите.
Только просите искренне, с верой. Что просится с верой, то даётся.
И что бы вы думали? Родили через девять месяцев девочку. Леночкой назвали, хорошенькая — прелесть.
Вот кто-то вечно ржёт и над Ромкой, и над Настей, но сейчас они всё делают правильно.
Лично я от всего сердца желаю им прибавления. Может, с ребёночком они и вести себя по-другому начнут. Остепенятся.
Чтобы поддержать правильное настроение Мальковых-Макеевых, расскажите и вы случаи, которые знаете. Ну, когда хотели ребёнка, не получалось, а потом получилось. Может, у знакомых такое было?
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Источник: Лена Миро
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