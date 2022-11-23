Мнение: Письмо: “Как по нотам случился камбэк”

Самостоятельно разберете письмо?

Хорошо, если получится разобрать его на конкретные шаги автора и дать этим шагам оценку.

aruna_jane

Здравствуйте, дорогая Эволюция! Помогите, пожалуйста, разобраться

Сегодня развелась с мужем и теперь схожу с ума. Мне 26, О. 28. Вместе были 7 лет. Я журналист в айти-компании, он маркетолог быстрорастущего стартапа.

Перед разводом я порядком слилась, липла последние два месяца, понимала, что это конец истории, но делала вид, что всё хорошо, не хотелось в это верить.

Начну с предыстории.

До развода мы расставались три года назад по его инициативе, не общались почти два месяца, а затем случился камбэк.

Залечивая рану встретила двух парней. У Л. ОЗ была ниже моей, но я испытывала к нему симпатию, ходили на свидания, веселились и ничего более, но я смогла немного отвлечься от фигуры бывшего.

У второго – Т. ОЗ была порядком выше моей, имидж – Депп, супер обаятельный был и страстный. Втюрилась и что-то у нас закрутилось.

И как по нотам случился стремительный камбэк бывшего. Меня качало, я хоть не сразу, но вернулась к О., он был такой подогретый, родной, чудесный и внимательный. Какое-то невероятное счастье.

О. про эти отношения-в-начале-наших-новых-отношений в курсе не был, а я малодушно умолчала. Через время мы расписались.

Он случайно узнал про мою связь с Т. и обвинил в гнусной измене. Заболел на нервной почве, отгонял от себя, а я так горько плакала, просила прощения, ухаживала и пыталась быть хорошей женой. В итоге кое-как принял, но скрипя сердцем.

За неделю до этого сделала ему на ДР сюрприз: собрала друзей и устроила вечеринку. Подарила ему классное кресло для компьютера, а тут.

Так наши отношения из среднестатистического брачного дефолта переросли в дисбаланс с минусом в мою сторону. Умирала лошадь шумно и долго, пыталась её реанимировать и стало совсем худо.

Конфликты и дистанция росли как снежный ком. Он стал холоден, отречен, начал общаться с девушкой по работе. У меня проснулась Ищейка и чуть не съела меня с потрохами.

Временами в голове щелкало, тогда из меня летели скалки и щипцы как сюрикэны, моя ревность, слезы, дикость. В один из таких разов О. начал читать вслух отрывки из вашей статьи про самоуважение. И тут до меня начало немного доходить, как же я докатилась до жизни такой.

По сусекам наскребла смутное осознание и когда оставалось две недели до развода, собрала вещи и уехала к родителям. Он пытался остановить, но я понимала, что это просто от страха и вины передо мной.

О. писал в эти дни, беспокоился, все ли ок со мной. Кратко ответила, что все со мной нормально. Понимала, что его беспокойство вызвано моим неадекватным поведением до отъезда, было стыдно.

Сегодня в день развода у нас состоялся такой диалог в сети:

О.: Имя, привет! Завтра у нас дата, когда мы должны развестись.

Я бы хотел с тобой обсудить один момент.

Смотри — развестись мы всегда успеем. Это всё бумажные формальности. Как ты смотришь на то, чтобы не делать это завтра?

Сможем развестись, когда точно будем уверены, что всё. Я думаю, что ни с твоей стороны, ни с моей, пока такой уверенности нет

— Привет, это дата сегодня

раз подано, давай разводиться

нужно успеть до 17:30

О.: Ты уверена? Я думал, что 22 числа

Подумай ещё раз хорошо

Многие живут раздельно, но остаются женатыми даже спустя 3-4 месяца. И только потом разводятся, если уже точно всё

— не знаю, о чем тут думать

О.: Это радикальное решение. Ты это понимаешь?

Если хочешь сегодня развестись, то окей. Давай сегодня

Во сколько хочешь поехать туда?

— В любое время после двух

О.: ок

у меня работа

не совсем комфортно

но если ты точно решила, то ок, я вырвусь и приеду

(через время)

Ну, что думаешь?

— Во сколько приедешь?

О.: Во сколько надо?

И адрес кинь, пожалуйста

— до 17:30

(отправила документ на развод с адресом)

О.: я не взял своё удостоверение

домой заеду

Я выехал домой

Позвоню через 5 минут

(позвонил, сказал примерно тоже самое, начал прижимать, уверена ли я и так далее, я была на работе, вздохнула в трубку и сказала, что сейчас не могу разговаривать)

О.: Я жду

Что там?

— Не знаю, что сказать. Не вижу особо смысла ждать

О.: То есть, едем?

Выехал домой

За удв

— Ок, тоже выезжаю в загс

О.: Выезжаю в загс

Я отвечала ему и в моменте ощущала себя сильнее, было противно от мысли, если я соглашусь с ним, то будет казаться, что я жду, когда он меня примет назад. Может он так свою совесть очищал.

До этого мне звонила его мама и писала сестра, насчет того, что не надо рубить с плеча, что можно жить раздельно, но не разводиться. Я им не говорила, что инициатива не моя и думать мне особо не о чем.

После этого мы встретились в загсе, подписали документы. У них еще как назло сломался принтер и пришлось подождать, тут сердце екнуло и хотелось зареветь в подушку, но слава богу сдержалась. Вышли, ждала такси.

Стояли боком к друг другу как в фильмах. Спросил как у меня дела, как родители. Вижу и понимаю, что у него ко мне, если и остались чувства, то только человеческие. Держался на дистанции. В глазах холод.

Эти две недели я храбрилась, даже удивлялась, почему я ощущаю себя неплохо, есть силы на жизнь, работу, спорт, учебу, увлечения. Но накатывало временами.

Сегодня я почувствовал почти физически, как вы писали ранее, как оторвался кусок сердца. Хорошо, если осталась одна треть. Кажется, что стала палачом любви, хотя понимаю, что звучу глупо, наверное, слишком много беру на себя.

Скажите, я себя переоценила и вырастила корону, поэтому страдаю сейчас из-за равнодушного человека?

Спасибо вам за всё, Эволюция!