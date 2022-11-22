Разведенка Бородина прошлась по мужикам: Не готовы на подвиги

В прошлом году Ксения Бородина развелась с блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого в 2015-м родила вторую дочь Теону. Скандальное расставание некогда двух любящих сердец горячо обсудила публика. Ведущая реалити-шоу “Дом-2” вышла из этих отношений с немалым опытом, которым не перестает делиться с поклонниками.

Бородина на своей странице в популярной социальной сети нередко объявляет рубрику “вопрос-ответ”, в ходе которой телезвезда удовлетворяет любопытство фанатов, дает им ценные советы, делится своим видением той или иной ситуации. Например, недавно одна из поклонниц поинтересовалась у кумира, почему мужчины зачастую не хотят знакомиться первыми.

Конечно, у Бородиной есть ответ на этот вопрос, ведь она не только дважды была замужем, но и много лет является ведущей шоу о любви. По мнению Ксении, в поведении некоторых мужчин виноваты сами девушки.

“Потому что в голове есть установка, что вы не готовы к отношениям. Либо вы сидите с таким лицом, что не подойти”, – объяснила телезвезда.

Ксения Бородина не упустила возможности пройтись и по мужикам. 39-летняя знаменитость считает, что мужчины сегодня “не готовы на подвиги”. Якобы они сами ждут первых действий от женщин. Также телеведущая посоветовала поклоннице научиться флирту.