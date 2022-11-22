Рацион с высоким содержанием белка может спасти от лишнего веса?

Многие люди безуспешно борются с лишним весом. Они пытаются ограничивать калорийность рациона, но не могут похудеть. Возможно, что это связано с низким потреблением белка. Исследование показало, что дефицит протеинов в меню может привести к перееданию и ожирению. Подробно мы расскажем об этом в статье.

Исследование

Ученые из Университета Сиднея провели исследование. Они проанализировали пищевые привычки 9341 взрослого человека. Специалисты обнаружили, что в среднем потребление нутриентов в рационе участников состоит:

из рафинированных углеводов – 43,5 %; углеводов из клетчатки – 2,2 %; жиров – 30,9 %; белков – 18,4 %; алкоголя – 4,3 %.

Можно сделать вывод, что в меню испытуемых преобладают рафинированные углеводы и жиры. Именно эти вещества чаще всего приводят к набору веса. Количество протеинов в меню относительно небольшое.

Ученые также обнаружили, что участники, которые употребляют белки на завтрак, переедают в течение дня реже, чем те, кто не ест по утрам продукты с протеинами. Кроме этого люди, употребляющие мало белковых блюд, часто налегают на вредную пищу с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

Дефицит белка приводит к перееданию

По мнению специалистов, желание есть связано с потребностью организма в белке. Но очень часто люди утоляют голод обработанными продуктами, которые содержат много рафинированных углеводов и жиров. Такая еда бедна питательными веществами, но в ней много калорий. В результате человек не наедается и употребляет еще больше вредной еды. Со временем это приводит к ожирению.

Как протеины помогают худеть

Белки не только отлично насыщают и предотвращают переедание. Наш организм тратит больше энергии на расщепление протеинов, чем на переработку жиров и углеводов. Поэтому потребление белковой пищи помогает расходовать больше калорий.

Белковая пища также помогает регулировать содержание сахара в крови. Это способствует плавной потере веса.

Заключение

Если вы хотите эффективно худеть, то употребляйте на завтрак сытные белковые блюда. Это поможет вам не переедать в течение дня. Исключите из меню обработанные продукты и увеличьте количество протеина. Такой рацион поможет вам интенсивно сжигать калории и предотвратить ожирение.