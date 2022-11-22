Компания Mitsubishi начала продажи кроссвэна Delica D:5 Jasper для любителей путешествий

Японский автогигант Mitsubishi объявил о начале продаж специальной версии популярного кроссовера Mitsubishi Delica D:5.

Автомобиль получил в названии приставку Jasper, свидетельствующую о существенных доработках. Представленная версия окажется наиболее актуальной для любителей путешествий. Стоимость кроссовера достигает 4,4 млн йен на рынке Японии. Под капотом использовали 2,3-литровый дизельный агрегат с отдачей 145 л.с.

Кроме того, кроссвэн оснащается системой полного привода и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Внешние обновления связаны со вставками на кузове, а также хромированными дисками. Пока разработчики не раскрывают остальные особенности модернизированного автомобиля в версии Jasper.