Простудиться не боитесь? Почему не стоит засыпать с мокрыми волосами

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда не успевают помыть голову в течение дня, а потом ложатся спать ночью после душа, уставшие и сонные, еще не успев высушить волосы. Это может показаться обычной безобидной привычкой, но на самом деле это очень вредно для здоровья волосяного покрова.

Легко простудиться

Некоторые люди считают, что, если не сушить волосы феном после мытья, это может привести к простуде. На самом деле, большинство простудных заболеваний вызывается всевозможными вирусами, и причина, по которой вы можете заболеть, заключается в том, что иммунная система организма ослаблена, что облегчает проникновение патогенных микроорганизмов через дыхательные пути и вызывает простуду. Кроме того, холодная среда более благоприятна для распространения вирусов. Поэтому сон с мокрыми волосами не лучшая идея.

Повреждение волос

Волосы представляют собой сложную сеть белков и клеток, которые определяют прочность и эластичность волос. Локоны, не подвергавшиеся химической обработке, например перманентной завивке или окрашиванию, можно растянуть примерно на 30% от их первоначальной длины во влажном состоянии без серьезных повреждений. Однако волосы, подвергшиеся химической обработке, будут более хрупкими и склонными к разрыву и расслоению.

Когда вы спите с влажными волосами, происходит трение между волосинками и подушкой, которые легко сгибаются, особенно если вы обладательница кудрявых или осветленных волос. Они чаще завиваются и спутываются, что может быстро повредить их структуру.

Распространение бактерий

В наволочках и волосяных фолликулах могут обитать некоторые грибки, а влажная среда является для них благоприятной. Спать с мокрыми волосами – все равно что оставить без присмотра мокрую тряпку. На кожных покровах могут моментально начать развиваться болезнетворные бактерии и грибки.

Себорейный дерматит

Malassezia – это распространенный паразитический грибок, который заселяет участки волосяного покрова, где есть большое количество сальных желез. Влажные волосы могут способствовать размножению вируса в волосяных фолликулах и стимулировать воспалительную реакцию в коже, что приводит к неприятному зуду, появлению перхоти, увеличению красных пятен и даже к появлению прыщей, которые также могут покрываться коркой или желтоватыми чешуйками.

Стоит ли сушить волосы полотенцем

Чтобы с волос ушла излишняя влага, аккуратно промокните их полотенцем. Лучше всего сразу после мытья шампунем завернуть волосы в пушистое полотенце. Слегка надавите и дайте полотенцу впитать влагу из волос. Привычное энергичное растирание волос полотенцем после мытья, которое делают многие люди, может нанести вред волосам и моментально ухудшить их состояние.