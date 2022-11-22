 

“Греет – значит, работает”: заблуждения при выборе уходовой косметики, которые вредят коже

22.11.2022, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уход за кожей подразумевает приобретение средств, однако далеко не все их умеют правильно выбирать и использовать. Ошибки приводят к пустой трате денег и времени, а также к негативным последствиям для состояния кожи, исправлять которые иногда бывает крайне проблематично. Расскажем о самых распространенных заблуждениях.

Использование крема для области вокруг глаз

Эксперт Сара Пальмира уверяет, что в креме для глаз нет никакой необходимости, поскольку солнцезащитный крем, ретинол и увлажняющие сыворотки будут эффективными ровно столько, сколько будет необходимо.

Достаточно их использовать, чтобы предотвратить появление или уменьшить размер тонких линий и морщинок вокруг глаз. Нет уникального средства от старости, и возрастные изменения будут заметны, поэтому нет смысла тратить деньги на эти покупки.

Однако кремом все-таки следует пользоваться тем, кто замечает реальные изменения в этой области, но использовать его по назначению, а не в качестве эксперимента или профилактики.

Жжение кожи при использовании

Некоторые люди ошибочно полагают, что жжение является нормальной реакцией кожи. Разговор о том, что «греет – значит, работает» не просто не имеет смысла, а является красным флагом для использования. Если вы испытываете неприятные и болезненные ощущения, это означает, что в составе есть неподходящие для вашей кожи ингредиенты.

Ничего подобного быть не должно, поскольку жжение чревато ожогом, лечить который будет сложно и болезненно. Поэтому, как только ощутили дискомфорт (например, зуд или жжение), откажитесь от использования этого средства.

Нанесение средств на руки, а затем на лицо

Необязательно средства стоит растирать в ладонях прежде, чем вы нанесете их на лицо. Обычно достаточно небольшого количества, которое наносится на подушечки пальцев, а затем на лицо.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

В противном случае вы будете использовать в два раза больше средства, которое не очень дешево стоит, и тратить лишние деньги. Есть и второй минус, который касается солнцезащитного крема. Если вы будете обильно наносить его на ладони, остатка не хватит для обеспечения надежной защиты от солнечных лучей. Как следствие, такое нанесение является малоэффективным и бесполезным.

Самостоятельный выбор косметики по своему усмотрению

Очень распространенной является ошибка выбора косметических средств человеком, который не умеет определять свой тип кожи и то, что ему действительно надо. Имеется в виду экспериментирование и использование советов других людей. Нужно понимать, что каждое средство должно подбираться индивидуально, поскольку нет универсальных советов и рекомендаций.

То, что подходит одному человеку, категорически не подходит другому (мы уже упоминали жжение и другие неприятные ощущения). Поэтому, чтобы не допустить пустой траты денег, при отсутствии необходимых знаний стоит обращаться за советом к косметологу, который проведет диагностику и даст нужные рекомендации.

Это очень важно не только для вашего кошелька, но и для предотвращения нежелательных реакций, которые могут быть крайне непредсказуемыми и опасными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.22 / Ученые из США получили пластиковые чипы

15.09.22 / В 2023 году в Десеновском сдадут в эксплуатацию шесть школ и детских садов

07.03.21 / Фата Моргана: Ученый объяснил появление «летающего» корабля у берегов Фалмута

24.02.22 / Мнение: Киев бомбили

24.10.22 / Олег Васильков лишился роли в сериале «Ольга» из-за ссор с Яной Трояновой

22.04.22 / Немцев готовят к очередному подорожанию молочных продуктов

06.06.22 / Cквоттеры, поножовщина и наркоторговля — север Марселя захватили нигерийские банды

14.12.21 / Эксперт объяснил, почему сейчас следует воздержаться от покупки авто

24.05.22 / Компания Hyundai представит обновленный компактный кроссовер Venue в конце июня 2022 года

01.08.22 / Форма, густота, цвет: ошибки с бровями, которые добавляют годы, и лучшие решения для омоложения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика