“Греет – значит, работает”: заблуждения при выборе уходовой косметики, которые вредят коже

Уход за кожей подразумевает приобретение средств, однако далеко не все их умеют правильно выбирать и использовать. Ошибки приводят к пустой трате денег и времени, а также к негативным последствиям для состояния кожи, исправлять которые иногда бывает крайне проблематично. Расскажем о самых распространенных заблуждениях.

Использование крема для области вокруг глаз

Эксперт Сара Пальмира уверяет, что в креме для глаз нет никакой необходимости, поскольку солнцезащитный крем, ретинол и увлажняющие сыворотки будут эффективными ровно столько, сколько будет необходимо.

Достаточно их использовать, чтобы предотвратить появление или уменьшить размер тонких линий и морщинок вокруг глаз. Нет уникального средства от старости, и возрастные изменения будут заметны, поэтому нет смысла тратить деньги на эти покупки.

Однако кремом все-таки следует пользоваться тем, кто замечает реальные изменения в этой области, но использовать его по назначению, а не в качестве эксперимента или профилактики.

Жжение кожи при использовании

Некоторые люди ошибочно полагают, что жжение является нормальной реакцией кожи. Разговор о том, что «греет – значит, работает» не просто не имеет смысла, а является красным флагом для использования. Если вы испытываете неприятные и болезненные ощущения, это означает, что в составе есть неподходящие для вашей кожи ингредиенты.

Ничего подобного быть не должно, поскольку жжение чревато ожогом, лечить который будет сложно и болезненно. Поэтому, как только ощутили дискомфорт (например, зуд или жжение), откажитесь от использования этого средства.

Нанесение средств на руки, а затем на лицо

Необязательно средства стоит растирать в ладонях прежде, чем вы нанесете их на лицо. Обычно достаточно небольшого количества, которое наносится на подушечки пальцев, а затем на лицо.

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В противном случае вы будете использовать в два раза больше средства, которое не очень дешево стоит, и тратить лишние деньги. Есть и второй минус, который касается солнцезащитного крема. Если вы будете обильно наносить его на ладони, остатка не хватит для обеспечения надежной защиты от солнечных лучей. Как следствие, такое нанесение является малоэффективным и бесполезным.

Самостоятельный выбор косметики по своему усмотрению

Очень распространенной является ошибка выбора косметических средств человеком, который не умеет определять свой тип кожи и то, что ему действительно надо. Имеется в виду экспериментирование и использование советов других людей. Нужно понимать, что каждое средство должно подбираться индивидуально, поскольку нет универсальных советов и рекомендаций.

То, что подходит одному человеку, категорически не подходит другому (мы уже упоминали жжение и другие неприятные ощущения). Поэтому, чтобы не допустить пустой траты денег, при отсутствии необходимых знаний стоит обращаться за советом к косметологу, который проведет диагностику и даст нужные рекомендации.

Это очень важно не только для вашего кошелька, но и для предотвращения нежелательных реакций, которые могут быть крайне непредсказуемыми и опасными.