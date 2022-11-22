Французский политик – нужно признать — РФ не отдаст Крым, он всегда был русским

Пьер Лелуш, который в прошлом занимал ряд высокопоставленных должностей в правительстве Франции, во время дискуссии под эгидой газеты Le Figaro напомнил, что Крым за свою историю был турецким и русским, но не украинским. Он призвал свыкнуться с мыслью, что РФ его не отдаст. К тому же, по его словам, и вступление Украины в ЕС РФ тоже не примет — это грозит превратить Украину в новый Афганистан.

ПЬЕР ЛЕЛУШ, бывший министр: Я думаю, что почти все знают, какое решение возможно. Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут, включая Горбачёва, который повторил это прямо перед смертью. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущёв его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой. Он был турецким, а потом русским, это другая история.



Но с остальным можно получить от РФ возвращение к границам 23 февраля. Сделать это можно, организовав выборы под контролем ООН.

ФИЛИПП ЖЕЛИ, журналист Le Figaro: И, по вашим словам, получается, что Украина утратит часть Донбасса?

ПЬЕР ЛЕЛУШ: Не факт. Думаю, что они могут вернуть себе территориальную целостность в границах 23 февраля.

ФИЛИПП ЖЕЛИ: За исключением Крыма.

ПЬЕР ЛЕЛУШ: Потому что будут проведены переговоры. Минские соглашения предусматривали, что это всё останется украинским. Но в то время украинская Рада так и не смогла проголосовать за этот документ. И она не могла, потому что была разделённой. Там часть была с Западной Украины, и они не могли принять…

ФИЛИПП ЖЕЛИ: Мало какой национальный парламент легко согласится на отказ от части своей территории.

ПЬЕР ЛЕЛУШ: Но именно это они подписали. Это не был отказ от территорий, это была система автономий…

ФИЛИПП ЖЕЛИ: Но автономия так и не работала, потому что РФ хотела иметь своё слово во внешнеполитическом выборе Киева.

ПЬЕР ЛЕЛУШ: Вот. Именно в статусе Украины и состоит корень проблемы. В этом деле не может быть мира, если между Востоком и Западом и самой Украиной не будет соглашения по поводу статуса Украины. Если мы сделаем Украину членом НАТО, даже членом Европейского союза с гарантией безопасности….

ФИЛИПП ЖЕЛИ: На самом деле в ЕС есть гарантии безопасности.

ПЬЕР ЛЕЛУШ: Ведь, что бы ни говорили, как только Украина вступит в ЕС, у нас в договоре есть гарантии безопасности, которые делают так, что Украина больше не будет мостиком между двух берегов, но станет членом западного блока. И этого РФ не примет. И здесь есть опасность — я полностью согласен с мадам Акерман — новой отечественной войны.



Я год работал с Афганистаном, это была буферная страна, в которой другие вели войну: Индия, Пакистан в частности. Моё опасение состоит в том, что Украина станет такой для европейцев, что мы не сможем из этого выйти. Нужно вести переговоры по этому поводу.

Дата публикации 22 ноября 2022 года.