Волшебство существует! Весь декабрь в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg оживают сказки, сбываются желания и рождаются мечты

Где еще оживать волшебству и сбываться непокорным мечтам, как не во дворце XIX века, в одном из самых загадочных и сказочных городов мира? Дом со львами открывает месяц чудес и подарков обновленной “Сказочной чайной церемонией”, ведь долгие перерывы между обедом и ужином могут быть тоскливы, а в декабре и вовсе противопоказаны. Шеф-кондитер отеля Ирина Лылова дополнила послеполуденный чай новогодними лакомствами в форме сказочных персонажей, где центральным героем, конечно, является Щелкунчик. Помимо десертов, вам подадут блины с икрой и сметаной, нежные сконы с домашним вареньем и сливками, а также ассортимент изысканных мини-сендвичей, среди которых лосось слабой соли на свекольном макаруне, бриошь с тартаром из мраморной говядины, камчатский краб на томатном хлебе с кокосовой глазурью, тарталетка из корня сельдерея и фундука с мандарином и черным трюфелем. В качестве приятного дополнения обязательно предложат бокал игристого вина, от которого нет причин отказываться.

Команда отеля всегда рада освободить вас от домашних хлопот и помочь с выбором приятных сюрпризов для любимых, поэтому каждый декабрь в отеле открывается новогодний бутик. Вкусные и ароматные подарки тщательно продуманы и элегантно упакованы, вам остается только забрать праздник домой. Вы обязательно найдете, чем порадовать близких – ароматные плитки домашнего шоколада, муссовые десерты, коллекции конфет ручной работы, изысканные деликатесы, эксклюзивные наборы косметики от Luceo Spa и подарочные сертификаты. Маленьких сладкоежек порадуют конфеты, ловко упакованные кондитерами в шоколадный шар в виде елочной игрушки. По традиции, в центре внимания «Рождественское полено», выполненное в форме любимого героя новогодних историй – Щелкунчика, который станет не только красивым, но и необычным украшением праздничного стола. Традиционный итальянский рождественский пирог панеттоне, украшенный игривой марципановой шапкой Деда Мороза, обязательно завоюет сердца взрослых и детей на домашнем торжестве.

Команда Luceo Spa убеждена, что в новогодние праздники сладкого много не бывает, и приглашает всех на процедуру шоколадного обёртывания. Роскошный ритуал на основе настоящего швейцарского шоколада улучшит самочувствие и приблизит праздничное настроение, а также (мы обещали чудеса) поможет придать фигуре еще более изящные линии. Применять шоколад планируем не только наружно – в конце процедуры вам предложат чашку ароматного горячего какао для закрепления эффекта.

Для встречи Нового года отель предлагает собраться семьей или с близкими друзьями в одном из ресторанов Дома со львами. В главную ночь года ресторан и бар Percorso превратится в зимнюю сказку: изысканная атмосфера итальянского палаццо изменится до неузнаваемости, ведь гости приглашены во дворец Снежной королевы. Мерцающий заснеженный таинственный сад, раскинувшийся во всех четырех залах ресторана, станет идеальной декорацией к искрящейся атмосфере сказочного царства, а живая музыка задаст правильный тон. Согласно высокому статусу Снежной королевы, гостей ждет пышный ужин из пяти курсов, меню которого построено на изящном сочетании ингредиентов, текстур и ароматов, но не лишено теплоты семейного итальянского торжества.

Украшение и настоящая жемчужина Дома со львами – Чайная гостиная, расположенная в самом центре отеля под стеклянным куполом, – станет главной сценой новогодней ночи. В утонченных интерьерах с затейливыми украшениями вас ждет бал, вдохновленный любимыми историями о Щелкунчике, однако главную роль в этой сказке исполните вы. Приготовьте ваше самое любимое платье, а костюм пусть обязательно будет удобным – гостей пригласят в путешествие по волшебному царству, где пахнет шоколадом и апельсинами, текут лимонадные реки и звучит вальс цветов. Усидеть на месте в такой обстановке не представляется возможным! Для поддержания сил предлагается ужин из пяти курсов, вдохновением для которого стали всемирно известные блюда европейской кухни в современной интерпретации.

В главный вечер уходящего года команда бара Xander предлагает следовать за белым кроликом – говорят, он точно знает, как попасть в счастливый 2023 год. На новогоднюю ночь в стиле Алисы в Зазеркалье не забудьте жилет и часы на цепочке, чтобы ровно в полночь поднять бокал с шампанским и загадать желание в полной уверенности, что оно сбудется.

Убегать с бала не советуем, но если уж терять туфельку, торопясь на встречу с Новым годом, то на ступенях парадной лестницы Дома со львами – она сохранилась с самого строительства дворца, в котором императорская семья не раз бывала гостями.

Дом со львами предлагает и вам почувствовать себя королевской особой, выбрав отель не только для празднования Нового года, но и для проживания. Обратите внимание на один из семи роскошных двухкомнатных люксов – они идеально подойдут для проживания всей семьей, а также для уютного празднования Нового года в кругу самых близких людей. Составляйте список гостей, выбирайте наряды и загадывайте желания, заботу обо всех деталях на себя возьмут волшебники из команды Four Seasons Hotel Lion Palace. Чтобы встретить первое утро Нового года правильно, не пропустите роскошный завтрак, а вот пожелаете ли вы спуститься для встречи с ним в ресторан или закажете в номер – решать уже вашему королевскому высочеству.

Ничто и никто не может помешать вам задержаться в Петербурге дольше, ведь времени в этом городе всегда не хватает. Для тех, кто планирует длительные каникулы, отель дарит каждую пятую ночь в подарок. А если выбрать для проживания номер с террасой и видом на Исаакиевский собор, то вам обеспечена одна из самых захватывающих панорам Северной столицы.