5 причин посмотреть документальный фильм Родиона Чепеля “Пелевин”

Пелевин из первых уст

Виктор Пелевин давным-давно не появляется в публичном поле, однако с завидной регулярностью выпускает по роману, которые мистическим образом предсказывают будущее в некоторых его аспектах. При этом периодически в прессе появляются новости о том, что имя Пелевина промелькнуло в московских налоговых базах – а значит, писатель не совсем отрекся от мирской жизни и просто шифруется. Родиону Чепелю, который для съемок документального фильма пригласил близких Пелевину людей, через их рассказы удалось выяснить, что время от времени писатель все же выходит на связь с теми, кто ему дорог. Спикерами фильма стали редактор Пелевина Ольга Аминова, с которой он связывается с разных номеров, друг детства Евгений Петренко, поэт Виктор Куллэ, бывший главред Vogue Алена Долецкая, литературный критик Галина Юзефович. Всем им есть, что рассказать о “своем Пелевине”.

Детство, юность и бытовые детали, важные для понимания Пелевина

Фотография в темных очках, учеба в МЭИ, жизнь в Северном Чертаново – вот те небольшие крупицы информации, известной о писателе до выхода фильма. В своем расследовании Чепель уделил внимание не только важным биографическим фактам из жизни Пелевина – например, его небольшому периоду жизни в Ираке в детстве – но и маленьким деталям, через которые тоже преломляются определенные линии его творчества. Например, автор выяснил, что первой подработкой Пелевина было изготовление и продажа на Арбате фигурок-нэцкэ из эпоксидной смолы; в МЭИ Пелевин был Ленинским стипендиантом и гениальным студентом, а из Литинститута был отчислен за то, что ни разу в нем не появился.

“Китайский период”

Наверное, никто не сомневался в том, что в жизни Пелевина присутствовали духовные опыты и различные практики, ради которых писатель путешествовал по Востоку и затем упоминал их в книгах. Родион Чепель наше людей, которые сопровождали Пелевина в его первых восточных экспедициях и были рядом во время его внезапного “ретрита молчания”, который Пелевин провел в Китае. Это китаист Бронислав Виногродский и художник Гермес Зайготт, который также упомянул, что с ними в поездке был и художник Сергей Бугаев-Африка. Спикеры Чепеля расскажут, каким они знали Пелевина до практик, как он вел себя во время их проведения и к каким выводам, по их мнению, в итоге пришел.

Анимация от авторов клипа Земфиры vs документалистика

Работа Чепеля – это не только “говорящие головы” на интервью и показ артефактов. В фильме вы увидите анимационные вставки, которые разбавляют документальное повествование и не просто иллюстрируют факты из жизни писателя, а являются полноценными драматургическими линиями фильма, и благодаря этому дистанция между информацией из фильма и зрителями, особенно зрителями помладше, сокращается. Анимацию для “Пелевина” сделала студия “Жи-Ши”, создавшая клип на композицию “Остин” с последнего альбома Земфиры “Бордерлайн”.

Фильм студии “Амурские волны”

Студия “Амурские волны” – это продакшен, который знаменит своими необычными фильмами-расследованиями. Например, в документальном сериале “Листьев. Новый взгляд” Родион Чепель также через разговоры со спикерами от Леонида Парфенова до Александра Любимова ищет ответ на вопрос, кто убил телеведущего Владислава Листьева; а в фильме “Дуров” пытается составить портрет основателя “Вконтакте” Павла Дурова. Кроме того, у студии есть документальный цикл “Авантюристы”, авторы которого рассказывают удивительные и циничные истории мошенников, так и не представленных к наказанию. Герои фильмов “Амурских волн” всегда целятся в нерв времени, и док “Пелевин” занимает свое почетное место в этом пантеоне.