В РФ начались продажи нового Skoda Scala за 2,75 млн рублей

Чешский бренд Skoda представил на российском рынке новую модель Skoda Scala.

В частности, стоимость автомобиля в начальной комплектации достигает 2,7 миллиона рулей. Пробег доступного экземпляра новинки составит около 10 километров. Первые машины уже доступны у местных дилеров. В свою очередь, поставки техники Skoda Scala осуществляются по системе параллельного импорта, что существенно отразилось на стоимости машины.

Под капотом модели Skoda Scala установлен 1,6-литровый бензиновый мотор с турбиной на 110 л.с. мощности. Новинка приводится в движение роботизированной трансмиссией. Вместе с тем будущий экземпляр Skoda Scala получил платформу MQB-A0. В салоне установили цифровую приборную панель и увеличенный дисплей на 9,2 дюйма. Также новинка имеет встроенный модем в сетях четвертого поколения.