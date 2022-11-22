 

“Это так классно, я в восторге”: Наталья Штурм рассказала, как возлюбленный подарил ей обручальное кольцо

22.11.2022, 19:45, Разное
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Наталья Штурм часто размещает в социальных сетях совместные фото с мужчинами, которых называет своими бойфрендами. Подписчики уже сбились со счету. Недавно артистку видели в компании молодого ухажера Георгия на отдыхе в Сочи. До этого у певицы были отношения с музыкантом по имени Дерек. Недавно Штурм представила подписчикам нового бойфренда. И поделилась с фанатами радостной новостью: любимый сделал ей предложение.

Сюрприз для невесты

Наталья познакомилась с будущим женихом около 4 лет назад, во время путешествия по Занзибару. По словам звезды, Альберт вел себя ненавязчиво, не проявлял ревности по отношению к ней.

Пара довольно долго встречалась. А недавно ухажер-миллионер сделал возлюбленной потрясающий подарок на день рождения. Альберт преподнес певице коробочку, напоминающую фиолетовый флакон. В ней находился драгоценный камень. Бизнесмен объяснил, что позже преподнесет Наталье обручальное кольцо.

Вскоре наступил знаменательный день для артистки. Альберт предложил Наталье выйти за него замуж. Мужчина пришел в салон красоты, где знаменитость делала маникюр. И преподнес ей кольцо с дорогим камнем красно-оранжевого цвета – бирманским шипнелем. Штурм поделилась с фанатами впечатлениями от подарка. Наталья призналась, что в восторге от презента. И счастлива, что Альберт сделал ей предложение. Певица считает этого мужчину идеальным кандидатом в мужья.

Личная жизнь артистки

Первым мужем певицы был музыкант Сергей Деев. В этом браке родилась дочь Елена. Через четыре года после свадьбы супруги расстались. В 2003 году Наталья вышла замуж за предпринимателя Игоря Павлова. От него певица родила сына Арсения. Семейное счастье длилось недолго. Бизнесмен поднимал на жену руку. Звезда не смогла терпеть такого отношения к себе и подала на развод.

Вскоре у нее начался роман с новым ухажером Тиграном Арутюняном, но и с ним отношения не сложились. Затем у Натальи были романы с артистом Дмитрием Митюричем, японским архитектором Иошито, музыкантом из Ирландии Дереком Глисоном.


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