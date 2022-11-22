ЮНЕСКО признала пепельницу из банки от шпрот частью культурного наследия Латвии

Всемирная организация по сохранению мирового наследия ЮНЕСКО приняла решение о признании пепельницы, изготовленной из банки из-под рижских шпрот, неотъемлемой частью национального культурного наследия Латвии.

В итоговом докладе организации отмечается, что такие пепельницы обрели популярность на 1/6 части всей территории Земли.

Комиссия ЮНЕСКО установила, что обычай делать пепельницы из пустых банок от шпрот зародился в Латвии в XIV веке. Древние латыши курили самодельные трубки, сделанные из кукурузных початков, и стряхивали пепел в жестяные банки из-под любимой закуски. Однако на протяжении многих веков рижская пепельница была неизвестна за пределами Латвии, поскольку мастера бережно хранили секреты производства, а за вывоз банки от шпрот за границу полагалась смертная казнь.

Широкую известность в мире пепельницы получили после вхождения республики в состав СССР. Популяризации пепельницы из банки от шпрот способствовал Иосиф Сталин, бывший заядлым курильщиком – она всегда стояла на его рабочем столе. В конце 1930-х годов примеру «отца народов» стали следовать высшие члены ВКП(б), а к середине 50-х мода на такие пепельницы распространилась на всю территорию СССР.

– Конечно, латышская пепельница из банки из-под шпрот мила каждому сердцу советского человека. Именно в них стряхивала пепел интеллигенция, обсуждая на тесных московских кухнях, как обустроить Россию. В некотором смысле именно ей и прикончили эту империю зла, – сказал вице-секретарь ЮНЕСКО Раймондас Паулувинкас. – Сегодня ЮНЕСКО отдаёт должное творческому гению латвийского народа.

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