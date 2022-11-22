 

5 продуктов для иммунитета, которые помогут пережить сезон холодов и вирусов

22.11.2022, 19:19, Разное
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Иммунная система – это защитный механизм нашего организма. Именно она оберегает его от проникновения вирусных и бактериальных инфекций, начиная активно вырабатывать антитела, которые распознают и уничтожают нежелательных гостей.

Поэтому, чем слабее наш иммунитет, тем чаще мы болеем.

Как повысить защитную функцию организма?

Состояние нашего иммунитета напрямую зависит от состояния микробиоты кишечника. В кишечнике обитает огромное сообщество микроорганизмов, которые играют ключевую роль в сохранении здоровья человека и защите его от патогенов. Их общая численность составляет около 17 триллионов единиц, и 90% из них невозможно культивировать в лабораторных условиях.

Удивительный факт: ученые установили, что примерный вес всех бактерий ЖКТ взрослого человека составляет около 2,5-3 кг.

В зависимости от разнообразия  и количества полезных бактерий в нашем кишечнике, микробиота будет способствовать усилению иммунного ответа. И наоборот, нарушение состава микроорганизмов будет провоцировать хроническое воспаление, увеличивая риск развития заболеваний, в том числе и аутоиммунных.

Микробиота кишечника оказывает существенное влияние на гомеостаз иммунных клеток. Именно поэтому при частых ОРВИ важно в первую очередь заняться восстановлением микрофлоры своего ЖКТ. Здоровый ЖКТ является ключевой системой иммунной защиты.

Какие продукты помогут “заселить” микробиоту кишечника полезными бактериями, а также усилить иммунитет за счет содержания полезных веществ.

Квашеная капуста

Ферментированные овощи богаты пробиотиками. Поэтому квашенная капуста, квашеные огурцы и другие овощи – отличные помощники в борьбе с вирусными заболеваниями. Также к пробиотикам относят напиток из чайного гриба.

Натуральный йогурт

Молочнокислые продукты являются отличными источниками пробиотиков – полезных бактерий, которые по конкурентному механизму подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов (кефир, йогурт, тан, простокваша, мацони).

Листовая зелень

Листовая зелень помимо того, что содержит пищевые волокна – что по своей сути является преобиотиками – т.е. пищей для полезных микроорганизмов, также богата магнием. Многочисленные исследования показывают, что у тех людей, которые не получали достаточное количество магния, с большей вероятностью будет повышен С- реактивный белок – маркер хронического воспаления. 
К этой группе можно отнести: шпинат, руккола, листья всех видов салатов и китайской капусты.

Также отличным источником магния являются орехи, семена, бобовые и цельнозерновые крупы.

Устрицы

Этот вид морепродуктов богат цинком. Цинк поддерживает активность клеток иммунной системы, участвуя в выработке антител, обладает специфическим противовирусным действием.

К продуктам-лидерам  по содержанию цинка также можно отнести: бобовые, орехи, мясо, цельнозерновые овсяные хлопья, сыр, творог и фасоль.

Куркума

Специю любят за слегка горьковатый вкус, аромат, и насыщенный оранжевый цвет, который она придает блюдам. Но самая главная ценность куркумы – ее целебные свойства. Восточная пряность обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. 
Корень куркумы перемалывается и добавляется в пищу и напитки в качестве пряности.

Кроме перечисленных продуктов важно помнить, что в свой ежедневный рацион стоит обязательно включать свежие овощи и фрукты, ягоды, богатые витаминном А и С. И, наоборот, старайтесь ограничить употребление продуктов, которые могут способствовать воспалению: простые сахара и трансжиры. Гораздо проще  предотвратить возможную угрозу и помочь собственному организму укрепить иммунитет, чем бороться с нежелательными последствиями.

Марина Бессонова


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