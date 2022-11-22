“Хочу чувствовать, что чего-то заслуживаю”: дочь Мадонны о завышенных стандартах, кумовстве и романе с Тимоти Шаламе

Модель, хореограф, танцовщица, а теперь и певица Лурдес Леон — старший ребенок 64-летней поп-дивы Мадонны от отношений с личным тренером Карлосом Леоном. Новая любимица прессы стала героиней обложки свежего номера The Cut и дала развернутое интервью, как полагается, о стремительно развивающейся карьере и знаменитой матери. Впрочем, по словам самой Лурдес, детство в семье одной из самых культовых фигур поп-музыки было нелегким. Близость к такого масштаба звезде стала для нее источником крайней неуверенности в себе. Кроме того, Лурдес утверждает, что является полной противоположностью своей матери. В различных ранних интервью она уже подчеркивала, что Мадонна “помешана на контроле” — никаких мультиков и вечеринок.

У меня такие высокие стандарты в отношении визуальных эффектов, звука, характера, юмора, стиля — всего, потому что это то, с чем я сталкивалась всю свою жизнь, – призналась она.

Лурдес всегда мечтала быть нормальным ребенком, похожим на сверстников, но судьба распорядилась иначе. После окончания средней школы (где она, кстати, встретила своего первого парня Тимоти Шаламе, о чем певица впервые рассказала журналистам) ей пришлось переехать — она чувствовала, что папарацци следят за каждым ее шагом. Девушка поступила в альма-матер Мадонны, Мичиганский университет, но проучилась там всего год, а затем перевелась в танцевальную консерваторию, где приняла идею о том, что нормальность относительна.

Я хочу чувствовать, что чего-то заслуживаю, а не просто что-то получила просто так, – сказала Лурдес. – И, да, есть неоспоримая привилегия, и я была бы глупа, если ее не осознавала. Дети от кумовства обычно довольно ужасны, и мои мама и папа вырастили меня намного умнее.

Что касается музыки, Лурдес подчеркнула, что до последнего не верила, что когда-либо займется этим серьезно.

Я всегда ощущала, что никогда, никогда, никогда, – призналась она.

Однако девушке удалось познакомиться с профессиональными саунд-продюсерами, которые вывели ее наработки на новый уровень, благодаря чему 8 ноября этого года на лейбле Eartheater Chemical X вышел дебютный мини-альбом Лурдес под названием “Go”. В последние годы она больше думала о моде, регулярно снимаясь в рекламных кампаниях Savage X Fenty, Mugler, Marc Jacobs и других брендов. Впрочем, по мнению Лурдес, карьера модели идет вразрез с тем, чему учила ее мать — а конктетно, никому не позволять указывать, что ей делать и как себя вести.

Мода — это искусство, и я действительно уважаю эту сферу, но могу играть в эту игру только до определенного момента. Если ты модель, ты идешь и делаешь то, что тебе говорят, – объяснила она. – А чтобы взломать систему, вы должны идентифицировать себя как художника, а не как модель; тогда вы можете говорить то, что хочется.

Отметим, что Лурдес всячески подчеркивает свою финансовую независимость. По словам девушки, она делит съемную квартиру с давним другом и не устает поражаться тому, как дорога жизнь в Нью-Йорке. Впрочем, мы не сомневаемся в том, что Лурдес способна на многое: например, она срежиссировала рекламный ролик Adidas by Stella McCartney, стала главной героиней провокационного лук-бука Victor Barragán и поставила хореографию для клипа на песню своей подруги Eartheater “Joyride”.