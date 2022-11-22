 

Москвичей предупредил россиян об опасности ледяных дождей

22.11.2022, 19:16, Разное
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Жителей и гостей российской столицы предупредили об опасности ледяных дождей. Рекомендациями поделился ведущий сотрудник центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По словам специалиста, ледяные дожди, которые начались в Москве в девять часов утра и практически взяли область, — это большая опасность для автомобилистов. “Нужно понимать, что на обледенелой дороге длина тормозного пути автомобиля увеличивается в три раза”, — цитирует эксперта RT. Пешеходам следует передвигаться по обочине короткими шагами, отметил Тишковец.


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