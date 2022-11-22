 

Актер Гэри Олдмен объявил об уходе

22.11.2022, 19:16, Разное
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Знаменитый американский актер Гэри Олдмен объявил о завершении карьеры. Он сообщил, что после съемок сериала “Медленные лошади” прекратит участие в каких-либо проектах, связанных с производством кино.

По данным телеканала “360”, Олдмен намерен заниматься другими вещами, которые в данный момент интересуют его больше. Он отметил, что скоро ему исполняется 65 лет и “70 не за горами”.


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