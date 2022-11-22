Мнение: Рыбалка в Германии, немецкая пенсионная система на грани краха и депортация за «Калинку-малинку»

1. Рассказ рыбака о трудностях рыбалки в Германии приводит Дзен-канал «Объясняю на пальцах» (ссылка):



– У меня хобби – рыбалка. Я тебе сейчас объясню, в чем проблема Германии. К берегу нельзя просто подойти и рыбачить. Что бы ловить рыбу тебе нужно получить права. Права рыбака.

– Сначала ты ходишь на уроки (!) и сдаешь экзамен. Причем я живу в селе, а за экзаменом нужно ехать в город. На экзамене тебе нужно правильно собрать удочку, узнать по внешнему виду каждую из 300 видов рыб и т.д.

– После сдачи экзамена права ты не получаешь. А получаешь только листок, подтверждающий сдачу экзамена. Потом с этим листком ты идешь уже в другую организацию…

– И там тебе говорят: нужна фотография для оформления прав. Но не простая, а биометрическая. За фотографию нужно отдать 8 евро (500 руб).

– Фотографии нужно две. Одну в права, вторую государству. Итого – 16 евро (1000 руб). Дальше нужно заплатить за сами права – еще 15 евро.

– Кроме прав тебе понадобится еще и разрешение на рыбалку, которое стоит 45 евро на 5 лет.

– Так, получил я свои права и разрешение. И вот только теперь начинается водоём. И водоём в Германии – платный! Например, тут где я живу [он сказал, что 50 км от Кёльна] за водоём берут 70 евро в год.

2. Британцы предрекают Германии либо крах пенсионной системы, либо повышение пенсионного возраста. Либо и то, и другое (ссылка):



Вслед за экономическим и энергетическим кризисами Германию ожидает кризис в пенсионной системе, пишет обозреватель британской газеты Times Оливер Муди.

Он прогнозирует коллапс пенсионных выплат из-за нехватки средств в фондах.

“Государственная пенсионная система Германии находится на грани краха, а поскольку продолжительность жизни продолжает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить”, — поясняет свою позицию Муди.

Уже сейчас в странах Европы 22% населения составляют граждане старше 65 лет. Так как продолжительность жизни в регионе постоянно растет (за исключением времени пандемии коронавируса), то уже в ближайшее время прогнозируется рост численность группы пожилых людей. Это обязательно приведет к снижению финансовых вливаний в систему социального страхования на увеличение выплат.

Экономисты страны и ранее предупреждали парламентариев бундестага: “щедрая” пенсионная система может рухнуть, если не проводить экономические реформы в Германии. Однако их прогнозы не рассматривались политиками всерьез, отметил автор статьи.

Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер в беседе с изданием спрогнозировал, что ожидать конца пенсионной системы можно уже в ближайшие пять лет. Чтобы избежать трагедии, властям нужно остановить тенденцию крупных выплат. Ведь сейчас, в соответствии с законом Германии, в среднем пенсионер получает 48 процентов от размера средней зарплаты по стране.”Сейчас на сто работников, платящих взносы в пенсионный фонд, 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70″, — прогнозирует собеседник.

Для властей ФРГ вопрос изменения пенсионной системы является чем-то вроде табу. Это увеличивает риски краха и необходимость реформирования пенсионной системы в целом.

Напомню, что сейчас в Германии пенсионный возраст составляет чуть менее 66 лет, его поэтапно повышают до 67 лет в 2029 году.

3. Российского блогера в Германии сначала заставили извиниться за танец под «Калинку-малинку», а потом депортировали из страны (ссылка):

Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open.

«Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание. Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук.

Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер.