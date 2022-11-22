Дебют смартфона Poco C50 подтвержден производителем

Популярный китайский бренд Xiaomi официально анонсировал выход бюджетного смартфона под названием Poco C50.

Выпущенный аппарат планируют сделать «убийцей недорогих смартфонов». В частности, новинка получит усовершенствованный блок камер и расширенные мультимедийные возможности. Также анонсировали увеличенную автономность работы и привлекательный дизайн корпуса.

Вместе с тем новый гаджет Poco C50 сможет похвастаться производительным процессором JLQ JR510. Смартфон получит крупный 6,71-дюймовый экран с частотой обновления кадров 60 Гц. Основная камера получила объективы на 13+2 мегапикселя. Недорогая новинка имеет также дактилоскопический сканер на задней части корпуса.