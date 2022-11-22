 

Доступный смартфон iQOO Neo 7 SE показали на постере

22.11.2022, 18:55, Разное
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Известный китайский бренд iQOO анонсировал недорогой смартфон, которому дали название iQOO Neo7 SE.

В  свою очередь, в начале декабря состоится официальный дебют гаджета, когда и рассекретят все достоинства данной модели. Вместе с тем новинка Neo7 SE представляет собой упрощенную модификацию смартфона Neo7. Для новой версии предусмотрели продвинутый чипсет MediaTek Dimensity 8200, а также 12 гигабайт оперативной памяти.

Устройство получило крупный экран с частотой обновления кадров 120 Гц. С тыльной стороны аппарат получил основную камеру на 50 мегапикселей. Аппарат обладает увеличенным объемом встроенной памяти, однако точные характеристики пока умалчиваются, как и цена на девайс.


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