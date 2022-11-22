 

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Карл III и королева-консорт Камилла приняли президента ЮАР в Лондоне

22.11.2022, 17:55, Разное
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Во вторник днем Сирил Рамафоса прилетел в Великобританию, и это первый визит президента ЮАР с момента смерти королевы Елизаветы и вступления Чарльза на престол в роли короля Карла III. Политик разместился в роскошном пятизвездочном отеле Corinthia, где его встретили новые принц и принцесса Уэльские. Затем Уильям и Кэтрин сопроводили Рамафосу на плац-парад Королевской конной гвардии, где иностранного гостя официально приветствовали новый король Великобритании вместе с королевой-консортом Камиллой.

По случаю визита президента ЮАР Камилла и Кэтрин выглядели особенно изящно, причем обе подобрали наряды достаточно ярких оттенков. Так, принцесса Уэльская встретила политического партнера в платье-пиджаке индивидуального пошива в клюквенном оттенке любимого бренда Emilia Wickstead и элегантной шляпе-таблетке в тон от костюмера Шона Бэрретта. Осенний образ она сопроводила замшевым клатчем Mulberry и бордовыми лодочками Gianvito Rossi, а также серьгами, когда-то принадлежавшими покойной матери Уильяма, принцессе Диане. Камилла же приветствовала гостя в ультрамариновом платье-пальто и шляпке в тон, а завершила наряд акцентами черного цвета — кожаными перчатками, клатчем и высокими сапогами.

Камила и Карл с президентом ЮАРКейт и Уильям

Ожидается, что Сирил Рамафоса пробудет в Великобритании с 22 по 24 ноября. Это событие весьма знаменательно, ведь ЮАР является крупнейшим торговым партнером англичан на африканском континенте. Отметим, что новопровозглашенный король Карл III неоднократно и сам посещал эту страну, еще будучи принцем Уэльским, в том числе, он присутствовал на похоронах знаменитого борца за права человека и бывшего президента Нельсона Манделы в 2013 году.


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