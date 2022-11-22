 

Джулия Фокс призналась, что встречалась с Канье Уэстом из-за Ким Кардашьян

22.11.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отношения актрисы Джулии Фокс и рэпера Канье Уэста мало кто воспринимал всерьез. Определенный скептицизм со стороны поклонников и прессы был объясним: внезапный и мимолетный роман прославил Джулию на весь мир и вполне мог оказаться удачным рекламным трюком. Как бы то ни было, похоже, 32-летняя Джулия устала от слухов и решила навсегда закрыть это обсуждение. Накануне она записала видеоролик, в котором объяснила, почему на самом деле встречалась с 45-летним Йе.

Я как раз собиралась написать об этом в своей книге, чтобы вы все ее купили. Ну ладно, я просто расскажу вам, ребята, бесплатно. Во-первых, он вел себя адекватно рядом со мной, – сказала она.

Джулия призналась, что всегда была поклонницей Ким Кардашьян, и подумать не могла, что когда-то будет крутить роман с ее бывшим мужем. Впрочем, первые знаки внимания проявил он сам, и Фокс ничего не оставалось, как сдаться. Джулия отметила, что ни на что не рассчитывала, а лишь предположила, что сможет помочь рэперу забыть Ким.

Я подумала, что смогла бы влюбить его в себя и забыть Ким, – призналась она.

Отметим, что в начале ноября в эфире авторского подкаста Эмили Ратажковски Джулия Фокс заявила, что роман с Канье не лучшим образом сказался на ее актерской карьере, и пожаловалась, что теперь голливудские боссы видят в ней лишь “бульварную девушку”.

После серьезных отношений я определенно заметила сдвиг в актерской карьере, однако не в хорошем смысле, – поделилась она тогда. – Как ни странно, я получаю не так много предложений, как раньше. Было много недостатков в достижении такого уровня известности.

Напомним, что Джулия Фокс и Канье Уэст были вместе всего пару месяцев, но их бурные отношения привлекли внимание таблоидов всего мира. Впервые об их романе заговорили в начале января этого года, когда пару заметили за ужином в Майами, а уже через несколько дней Уэст и Фокс официально подтвердили, что встречаются. Тогда Джулия опубликовала откровенную колонку в журнале Interview, в которой рассказала о встрече с Йе.

В 20-х числах января пара впервые вышла в свет: Канье и Джулия появились на показах Недели моды в Париже. После Джулия написала еще пару заметок о рэпере и их отношениях, а также о том, как он изменил ее стиль и купил ей новый гардероб. А уже в феврале Канье и Джулия расстались.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.22 / Мнение: Потери армии ДНР с 18.02 по 09.06.2022

23.06.21 / Пол ребенка Арзамасовой и Авербуха больше не секрет

10.02.22 / Ученые нашли в Египте крупнейший тайник с материалами для бальзамирования

19.08.21 / Видео дня: Максим Матвеев в образе дрэг-квин в новом клипе группы “Моя Мишель”

13.12.21 / Мнение: Как японец секту в России организовывал

10.08.22 / Эксперты выяснили, опасно ли ощущение падения при засыпании

25.11.21 / Володин рассказал о новом законе по защите пенсионных накоплений граждан

22.10.22 / Мнение: Письмо: “Зафанатели отцовством как пингвины”

26.05.21 / Заявление президента Джо Байдена по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryanair и задержания журналиста в Белоруссии

12.09.20 / Мнение: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика