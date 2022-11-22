 

Около станции метро “Мневники” построят надземный переход к набережной Москвы-реки

22.11.2022, 17:50, Разное
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Мневниковская пойма – это зеленый островок на северо-западе Москвы, у которого наконец-то началась новая жизнь. Эта территория долгое время была выключенной из городской жизни. Теперь же она развивается, причем комплексно. Здесь построят музыкальную академию, спортивно-образовательные объекты, жилой комплекс. Также появятся набережные со спусками к воде, спортивными и детскими площадками.

Мневниковскую пойму свяжут с соседними столичными районами двумя автомобильными и двумя велопешеходными мостами. На самом острове появятся безопасные переходы и маршруты.

В настоящий момент специалисты проектируют надземный переход над улицей Нижние Мневники, который обеспечит беспрепятственную и безопасную связь между набережной Москвы-реки и территорией возле станции “Мневники” Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“Искусственное сооружение будет состоять из двух пролетных строений длиной порядка 51 и 38 метров с промежуточной опорой на островке между проезжими частями автодороги”, – сообщил заммэра.

Переход выполнят в виде стеклянной прозрачной трубы, судя по изображениям проектного решения, опубликованным на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Части фасадов и поперечные кольца сооружения будут красными.

Генеральный директор АО “Мосинжпроект” Юрий Кравцов в свою очередь рассказал, что светопрозрачную часть перехода будет выполнены из моллированного стекла по стальному каркасу, а в нижней части перехода будут декоративные решетки. По разные стороны улицы Нижние Мневники создадут башни-сходы, в которых установят лифты.

“Их облицуют трехслойными алюминиевыми панелями красного и светло-серого цвета и оснастят лифтами грузоподъемностью 630 кг для маломобильных людей”, – добавил Кравцов.

“Мосинжпроект” – группа компаний, которая выступает оператором развития территорий многих крупных градостроительных проектов Москвы.

Ранее “Дни.ру” подробно писали о том, что построят и уже построили в Мневниковской пойме.


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