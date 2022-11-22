В бесплатной версии Twitter не будет нюдсочетвергов

Предприниматель Илон Маск объявил о новых изменениях в приобретенной им соцсети Twitter.

Миллиардер намеревается запретить демонстрацию фотографий интимного характера в русскоязычном сегменте Twitter, сделав их просмотр платным.

– Нюдсочетверги – это настоящий взрослый контент, способный конкурировать с OnlyFans. Как известно, за всякое удовольствие нужно платить. В школе моя одноклассница показывала всем грудь за деньги и заработала на этом кучу денег. В данном случае подписка выглядит вполне оправданной, — написал Маск в Twitter.

По словам Маска, бесплатными останутся только фотографии обнаженных мужчин, чтобы поднять уровень толерантности среди россиян. Вместо эротических женских фото пользователи увидят картинку-заглушку с Никитой Джигурдой.

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